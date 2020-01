Meurthe-et-Moselle : alerte orange à la pollution de l'air ce vendredi

Alerte orange à la pollution de l'air en Meurthe-et-Moselle. Le réseau ATMO indique un dépassement du seuil d'information et de recommandations dans le département.

Meurthe-et-Moselle, France

L'agence ATMO Grand Est indique qu'un épisode de pollution de l'air est en cours en Meurthe-et-Moselle. "Un dépassement du seuil d'information et de recommandations" est prévu pour ce vendredi dans le département, selon le réseau de surveillance de la qualité de l'air. Il s'agit du deuxième niveau d'alerte sur trois. En cause : les dégagements de chauffage et de véhicules.

Il est conseillé de réduire les activités physiques en plein air dans le département. L'alerte devrait être levée pour ce week-end. Les autres départements de la région Lorraine ne sont pas concernés. En revanche, le Bas-Rhin est annoncé en alerte rouge à la pollution ce samedi.