Meurthe-et-Moselle : la police de l'environnement veille au respect des règles lors de la Val Lorraine Classic

Le vrombissement des motos se fait entendre à des centaines de mètres à la ronde. Ce samedi 25 mars, une trentaine d'agents de la police de l'environnement sont présents sur le parcours de la Val Lorraine Classic, célèbre course d'enduro au départ de Faulx en Meurthe-et-Moselle. "Notre travail consiste à vérifier que les pilotes empruntent bien le tracé validé par la préfecture", explique Eugénie Didier, responsable du réseau police à l'Office national des forêts dans le 54.

Avant le départ des 650 motards, plusieurs modifications du parcours ont été demandées par les services de l'État pour préserver l'environnement à l'instar des zones Natura 2000 et ZNIEFF . "Dans certains ruisseaux et certaines flaques d'eau, on a repéré la présence d'œufs d'amphibiens donc on a demandé une déviation du parcours", raconte Eugénie Didier

La police de l'environnement dans la forêt surveille les 600 participants de la Val Lorraine Classic. © Radio France - François Ventéjou

Tout le week-end, les policiers de l'environnement veillent au respect des règles. Lorsqu'un pilote est repéré hors parcours, "on ne l'arrête pas mais on fait une fiche de signalement et on le fait remonter, précise la responsable du réseau police à l'ONF en Meurthe-et-Moselle. S'il y a un impact sur le milieu naturel, on peut aller jusqu'à 1500 euros d'amende et une peine d'emprisonnement."

"On a l'impression d'être des gens qui font quelque chose de mal", dit le maire de Faulx

"La protection de l'environnement doit entrer dans les mœurs, même lors des compétitions sportives, explique Natacha Collot, substitut du procureur de Nancy, en charge de l'environnement. C'est la première fois que des contrôles interservices ont lieu dans le département sur une compétition sportive, mais c'est amené à se répéter dans le futur."

Du côté de l'organisation et du maire de Faulx, Dominique Grandieu, ces contrôles ne sont pas vus d'un très bon œil. "On a l'impression d'être des gens qui font quelque chose de mal, déplore-t-il. C'est une incompréhension vis-à-vis des 700 bénévoles. On est d'accord à ce que les règles évoluent mais la forme n'y est pas systématiquement." D'après lui, "protection de l'environnement et enduro peuvent cohabiter".