Meylan : un collectif contre l'installation de 7 antennes 3, 4 et 5G dans le clocher de l'église Saint Victor

Manu habite tout près de l'église Saint Victor à Meylan. C'est par hasard qu'elle a découvert le projet, grâce à un panneau planté sur le parvis de l'église. Idem pour Sylvie qui dit être tombée des nues en apprenant la nouvelle. Avec d'autres riverains, elles sont créé un collectif baptisé : Non aux antennes Saint Victor. "Nous déplorons de ne pas avoir été informés en amont de ce projet car il va fortement impacté notre quotidien" regrette Sylvie

ⓘ Publicité

"Nous sommes inquiets pour notre santé. C'est une zone résidentielle, avec des maisons, très proches de l'église, car c'est un secteur ancien de Meylan, On va baigner dans un bouillon d'ondes. Une personne qui est électrosensible et une autre qui a un pacemaker habitent là, des familles avec des enfants." explique Manu qui poursuit : "Les opérateurs vont implanter 7 antennes 3, 4 et 5G !"

Sylvie renchérit : "Les études scientifiques demandées par l'Etat disent qu'il n'y a pas de danger, mais d'autres études internationales ont présenté les risques que ces ondes ont sur notre organisme !"

Pétition et recours en justice

Le collectif fait circuler dans le quartier du haut-Meylan une pétition qui a déjà recueilli près de 200 signatures. Il organise le 17 janvier prochain une réunion d'information. Il a déjà déposé un recours grâcieux devant la mairie, en attendant de faire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Il dispose d'un délai de deux mois pour agir depuis la déclaration préalable des opérateurs qui date du 16 décembre dernier.

La mairie de Meylan, soucieuse de l'aspect esthétique

De son côté, le maire de Meylan, sans étiquette mais tendance écologiste, Philippe Cardin se défend : "Je comprends la peur de ces riverains mais elle est irrationnelle, puisque les études scientifiques disent qu'il n'y a pas de danger. Mon souci à présent est surtout esthétique. Pour éviter que des poteaux fleurissent un peu partout sur des terrains privés, j'ai proposé aux opérateurs de se regrouper en un même lieu. Le point haut du secteur, c'est le clocher de l'église et la paroisse est d'accord."

Le maire de Meylan, Philippe Cardin, a souhaité que les 7 antennes soient regroupées dans un même lieu, à savoir le clocher, dans un souci esthétique © Radio France - Véronique Pueyo

L'église Saint Victor appartient à la mairie depuis la loi de 1905, de séparation de l'Eglise et de l'Etat. Philippe Cardin conclut : "Si je m'étais opposé à ce projet, j'aurais été attaqué par les opérateurs et j'aurais perdu, car légalement, rien ne s'oppose à l'implantation de ces antennes. Les opérateurs ont bien fait une déclaration préalable et ont organisé une réunion publique en septembre, comme le veut la procédure."

Sylvie et Manu, elles, ne sont pas d'accord : "Pourquoi implanter ces antennes dans une zone d'habitation plutôt que sur le Saint-Eynard, par exemple, où il n'y a personne. Plutôt que la 5G, nous réclamons la fibre optique !"