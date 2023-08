Mèze se dote d'un biodigesteur qui crée de l'engrais en 24 heures !

"On l'utilise depuis une semaine et je n'en reviens toujours pas, moi je suis impressionné par cette machine !" José Villa est responsable de la propreté à la mairie de Mèze et il est très satisfait par ce nouvel investissement réalisé par la ville. Un biodigesteur qui permet de créer de l'engrais à partir des déchets organiques en 24 heures. C'est une machine qui peut transformer chaque jour 100 kilos de déchets alimentaires d'origine animal et végétal en 10 kilos d'engrais. De l'engrais qui sera ensuite utilisé pour les espaces verts de la ville. Elle est installée

100 kgs de biodéchets transformés en 10 kgs d'engrais en 24 h

Le principe est assez simple, la machine malaxe et chauffe pendant ces 24 heures les biodéchets avec des bactéries jusqu'à obtenir un digestat. "C'est comme dans un estomac humain, explique José villa, les bactéries sont les mêmes que nous avons dans le corps, c'est le même processus de digestion" responsable de la propreté à la ville de Mèze, Avec ce procédé, les déchets sont réduits à 90 %.

Le digestat obtenu peut être lui-même mélangé à un compost pour accélérer le processus de décomposition ou mixé à du terreau pour faire un engrais moins agressif.

Les maraichers et poissonniers cet été avant les cantines à la rentrée

L'utilisation va se faire progressivement. Cet été, un maraicher et un poissonnier des halles remplissent des caisses de leurs déchets, fruits et légumes invendus, restes de poissons. La commune récupère les caisses d'invendus des commerçants du marché. Mais dès la rentrée, l'idée est de recycler ainsi les déchets des cantines scolaires, 1000 repas par jour, ainsi que les restes des repas des deux crèches et de la maison de retraite. La mairie aimerait bien ensuite se doter d'un autre biodigesteur pour les restaurateurs, mais cette fois, elle ira toquer à la porte de Sète Agglopôle Méditerranée puisque c'est la communauté d'agglomération qui a la compétence du traitement des déchets.

La ville anticipe l'obligation au 1er janvier 2024 de trier les biodéchets

Thierry Baëza, le maire de Mèze, a fait le choix de se doter de cette machine même si aucune aide n'a été apportée à la commune, 40 000 euros pour le biodigesteur et 20 000 euros pour le local dans lequel il a été installé, dans le parc du château de Girard, "c'est un choix budgétaire et politique que j'assume. nous avons une tradition à Mèze portée vers l'environnement, on espère que notre exemple donnera des idées à d'autres collectivités. C'est l'avenir et ce sera une obligation en janvier 2024. Nous anticipons".

En effet, l'article L.541-21-1 du code de l’environnement prévoit que "tous les producteurs et détenteurs de biodéchets doivent les trier à la source en vue de leur valorisation. Cette obligation s’applique également aux services publics de gestion des déchets à partir du 1 janvier 2024".

Le biodigesteur de Mèze - Terrabox