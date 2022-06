Microalgues : baignade en eaux troubles entre La Baule et Piriac-sur-Mer

"Des eaux colorées dont les teintes variant du rouge au marron le jour, et pouvant avoir des reflets luminescents la nuit" voilà ce que décrivent les scientifiques de l'Ifremer depuis quelques jours sur le littoral de Loire Atlantique et notamment sur les côtes de l’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique). Ce phénomène est dû à un développement massif de microalgues, "désagréables et dérangeantes, mais non toxiques" directement pour la population précise le communiqué de Cap Atlantique.

Pas de risque pour la baignade, mais douche conseillée

Cette concentration rend l'eau poisseuse, mais ne présente pas de risque pour la baignade. Les communes n’ont pas décidé de fermer les plages pour le moment, mais "il est cependant conseillé de se doucher en sortie de l’eau" précise encore le communiqué.

Pêche à pied autorisée

Cette microalgue baptisée "Lingulodinium polyedra" peut toutefois développer une toxine qui peut s’accumuler dans la chair des coquillages. Voilà pourquoi des analyses sont réalisées régulièrement. Pour le moment, les résultats sont tous inférieurs au seuil réglementaire et n’impliquent pas d’interdiction de la pêche à pied et de la consommation de produits de la mer.

Les autorités conseillent de consulter régulièrement les sites spécialisés notamment celui de l'ARS.