Mieux anticiper pour prévoir les sécheresses estivales

Vu la météo plutôt pluvieuse des derniers jours, l'impression de sécheresse n'est pas vraiment à l'ordre du jour dans le Loiret. Mais cette impression peut parfois être trompeuse car la sécheresse des sols (en surface) n'est dûe qu'à l'absence de pluie sur quelques jours,voire quelques semaines. La sécheresse en profondeur (celle des nappes phréatiques) se fait sur un temps beaucoup plus long.

Ces poches d'eau souterraines commencent à se remplir à l'automne quand la végétation se met en sommeil et arrête de pomper l'eau du sol. Celle-ci peut alors s'infiltrer et rejoindre les couches plus profondes, rechargeant ainsi ces précieuses réserves. Dans le Loiret, ce processus hivernal s'est bien passé et les niveaux des nappes phréatiques se situent "dans la moyenne" selon Violaine Bault, hydrogéologue au BRGM, elle évoque même une situation "plus favorable que les années précédentes et on peut donc s'attendre à avoir moins de difficultés pendant l'été". Une bonne nouvelle à l'approche de l'été, où les besoins en eau sont habituellement les plus forts et les débits des cours d'eau au plus bas.

Selon ce graphique, la majorité des nappes du département s'est bien rechargée cet hiver, à l'exception du sud du Loiret. - DREAL Centre Val de Loire

Anticiper pour mieux gérer la ressource

Surveiller l'état de ces ressources souterraines c'est l'affaire du BRGM. Et on peut dire qu'il est bien équipé : un réseau de 1600 points de suivis quotidiens est réparti sur toute la France et envoie des données en temps réel.

Le réseau du BRGM fournit de précieuses informations en temps réel sur l'état de la ressource en eau - BRGM

Fort de ce réseau, le BRGM dispose aussi de plusieurs dizaines d'années de données historiques puisque le plus ancien relevé date de 1899 (dans les Hauts de France). Tous ces chiffres, ces modèles sur toutes ces années, combinés aux débits des cours d'eau et aux prévisions de Météo France vont permettre au BRGM désormais d'établir des prévisions à plusieurs mois et prévoir ainsi les risques de sécheresse estivale. Des situations qui entraînent de plus en plus fréquemment des restrictions préfectorales sur l'usage de l'eau et qu'il serait donc très intéressant de pouvoir anticiper.

Ce nouvel outil Mété'eau Nappes sera disponible dès le mois d'octobre.

Un outil pour aider plusieurs types d'acteurs

Il pourra aider les autorités à anticiper ces sécheresses prévues et étaler ainsi les restrictions pour qu'elles soient moins brutales. Mais il peut aussi aider les agriculteurs pour prévoir plus précisément leurs assolements et réguler aussi les irrigations, bien présentes sur la partie nord du département dans la nappe de la Beauce. Enfin, accessible à tous, il sera aussi l'occasion pour n'importe quel citoyen de se tenir au courant de la situation.

Sur le même principe que la prévision météo, cette anticipation de l'état des nappes phréatiques sera "très fiable" assure Violaine Bault du BRGM. Particulièrement sur des nappes inertielles comme celle de la Beauce (où l'eau met du temps à s'infiltrer à travers le calcaire) où l'on ne constate plus de recharge à partir d'avril (sauf épisode exceptionnel comme en juin 2016), la prévision de son niveau est donc assez lisible. La fiabilité des prévisions est un peu moins évidente pour des nappes très réactives comme celle du Berry (au sud de Bourges ou Châteauroux) où la nappe, en cas de pluie, peut réagir assez rapidement.