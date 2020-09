Mike Horn: "Changeons nos comportements pour avoir un impact positif sur notre climat"

Le Havre réinvente le monde ! Chaque année depuis 9 ans le LH Forum, forum de l'économie positive initié par l'économiste Jacques Attali , accueille des experts et des élus pour réfléchir à l'économie de demain plus humaine. Cette année intervient l'aventurier des extrêmes Mike Horn. "Dans les régions arctiques on voit l'effet du réchauffement de notre planète. On le voit aussi à travers aussi les comportements des animaux. On a enregistré les chants de baleines avant le Covid et après le Covid. Et on a vu des différences sur la manière dont les baleines communiquent entre elles car la chasse aux baleines s'est arrêtée pendant 3 mois."

"C'est l'homme qui doit s'adapter à la nature" souligne Mike Horn qui se définit d'abord comme un explorateur et un témoin de notre planète.

Dans une vie on a 30 mille jours on peut choisir ce qu'on veut faire et moi je veux vivre ma vie ainsi parce-que ça me rend heureux, autrement tu râles toute la journée. Mike Horn

