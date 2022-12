Mimizan : sauvetage d'un baleineau échoué sur la plage

Ce lundi, un baleineau de trois mètres de long s'est échoué sur la plage de Lespecier à Mimizan (Landes). Appelés sur place, les pompiers de Mimizan et le correspondant Pélagis local ont remis à l'eau l'animal très affaibli. Il s'agit d'un petit rorqual juvénile, la plus petite espèce de baleine. Échoué au pied de la dune et très amaigri, il pesait aux alentours de 250 kg, il a été ramené jusqu’à l’océan.

"Au début, il se faisait rouler dans les vagues"

Les pompiers de Mimizan, des gendarmes, des témoins et Philippe Diraison, garde champêtre de Saint-Julien-en-Born et correspondant local du Réseau National Échouage pour Pélagis, l’ont transporté grâce à un filet de pêche et une bâche jusque dans l’eau. Un parcours de 100 mètres sur le sable. Dans l’eau, l’animal a été posé sur des sangles et a fini par repartir. "Il a passé les premières vagues, il est rentré dans la baïne et il a cherché à nager (...). Au début, il se faisait rouler dans les vagues, il ne donnait pas beaucoup de coups de queue. Mais après, une fois qu'on sent qu'il part, c'est une sensation assez particulière" a confié à France Bleu Gascogne Philippe Diraison, le correspondant Pélagis local.

