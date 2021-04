Nantes : le MiN recycle 80 % de ses déchets

Le MiN de Nantes s'était lancé un pari. Passer de 35 % à 80 % de déchets triés une fois le nouveau marché de gros sorti de terre. En 2019, le MiN a déménagé de l'Île de Nantes vers le sud de Rezé, il en a profité pour y créer un centre de tri. Car oui, les 200 000 tonnes de produits commercialisés par an produisent forcément de nombreux déchets. Après deux ans, le pari est bel et bien tenu, aujourd'hui les 2 444 tonnes de déchets collectés en 2020 ont été triés à 80 %, d'après le MiN.

Le centre de tri trie plus de 2 000 tonnes de déchets par an. © Radio France - François Ventéjou

Situé à une des extrémités du marché, le centre de tri a collecté plus de 5 000 tonnes depuis son ouverture en 2019. On y retrouve 13 types : le verre, le bois, le plastique, le carton, les biodéchets... Tous ces déchets, en plus d'être triés sont valorisés à 100 %.

Les biodéchets représentent 28 % des déchets. © Radio France - François Ventéjou

La plus grosse part de la valorisation est l'énergie, elle en représente plus de 40 %. Par exemple, les biodéchets sont envoyés dans un méthaniseur à Machecoul pour produire du gaz. "Avec eux, on va pouvoir faire 290 000 kilowatt-heure de gaz, cela s'apparente à 61 foyers par an", explique Benoît Ligney, responsable de la valorisation chez Veolia.

En plus des biodéchets dans les grandes bennes rouges, ce qui marque dans le centre de tri, c'est la présence de grosses balles de cartons. Ce sont des centaines de cartons compactés. "Avec les 597 tonnes que l'on collecte par an, on va faire 1 580 kilomètres de kraft, soit l'équivalent de la distance de Nantes à Tunis", raconte Benoît Ligney.

Les cartons sont compactés en balle pour ensuite être valorisés en papeterie. © Radio France - François Ventéjou

Si 80 % des déchets sont triés, tous sont valorisés. Les 20 % qui restent sont incinérés à Nantes et produisent de l'énergie pour le réseau de chaleur.