Mirmande : ils n'ont bientôt plus d'eau pour eux et leurs 80 chiens de traineau

Elsa et Fréderic n'ont presque plus d'eau pour leurs quatre-vingt chiens de traîneau.

Alors que Mirmande est en alerte sècheresse, c'est un nouveau coup dur pour ce couple d'éleveurs de chiens de traîneau installé dans la commune. Comme l'année dernière, leur seule source d'approvisionnement en eau se tarit. Cette source permet d'alimenter leur propriété et celle de deux habitations voisines. Ces trois propriétés ne sont pas raccordées à l'eau du Syndicat des Eaux Drôme Rhône car elles sont isolées.

ⓘ Publicité

Normalement le niveau de l'eau dans la source est situé juste au dessus des pierres dont la couleur est plus foncée. - Lucile Auconie / Radio France © Radio France - Lucile Auconie

Elsa et Fréderic Borgey et leur voisin constatent la baisse du niveau de l'eau de leur seule source en eau. © Radio France - Lucile Auconie

L'été, Elsa et Fréderic proposent des balades en chiens de traineau dans la forêt de Marsanne. Depuis le 30 juillet, ces éleveurs et gérants de la Société Expérience Montagne sont obligés de faire des économies d'eau.

Ils disposent encore d'une petite réserve d'eau de quatre mille litres. Il faut donc trouver des solutions urgentes explique Fréderic Borgey gérant Société Expérience Montagne : "on va pouvoir tenir encore trois jours et après ce sera terminé. En attendant, heureusement, on connaît des agriculteurs qui nous mettent à disposition leurs captages d'eau pour que nous puissions remplir nos cuves artificiellement".

La situation s'était déjà présentée en 2022 mais cette année c'est la double peine. En juillet dernier les chutes de grêle ont percé les gouttières de la maison et le couple ne peut donc plus récupérer l'eau de pluie : "on ne peut même plus réapprovisionner les montages que nous avions faits pour pouvoir se dépanner en eau.".

Les gouttières ont été percées par les chutes de grêle du mois de juillet. Impossible de récupérer l'eau de pluie. © Radio France - Lucile Auconie

L'eau ne coule quasiment plus du robinet. © Radio France - Lucile Auconie

Un chien boit à peu près un litre d'eau par jour, donc il faut 80 litres d'eau par jour mais il faut encore davantage pour nettoyer le chenil. Pour les chiots, il va falloir trouver des alternatives projettent Elsa Borgey "pour le moment il nous reste encore 200 litres d'eau potable. Nous pensons bientôt acheter de l'eau minérale en bouteilles de cinq litres pour hydrater les chiots."

Dans l'urgence, les Drômois ont contacté la mairie de Mirmande il y a quelques jours. Le voisin d'Elsa et Fredéric s'est renseigné pour connaître le coût d'un raccordement au réseau d'eau du syndicat Drôme-Rhône.

Le montant serait bien trop élevé (800 000 euros) et aucun n'a les moyens d'investir dans un tel projet à commencer par la commune selon le maire de Mirmande, Benoît Maclin : "on a évidemment contacté le syndicat de l'eau mais la solution du raccordement au syndicat est excessivement chère. Il faudrait installer plusieurs kilomètres de tuyaux puis mettre une pompe de relevage, ce sont des travaux énormes. La commune et le syndicat ne peuvent supporter un tel coût. Provisoirement la solution c'est de s'alimenter au stade de la commune s'ils disposent d'une cuve. Il y a un accès à l'eau potable."