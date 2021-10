Energie propre : une voiture à hydrogène "auvergnate" sur les routes de France pour sensibiliser

Pendant plus d’une semaine, Phillip van der Merwe, porteur du projet hydrogène chez Lojelis, va parcourir les routes de France, de Biarritz à Lille, en passant par Clermont-Ferrand, Lyon et Chambéry, du 21 au 29 octobre. La société, fondée par l'auvergnat Sylvain Jourdy, souhaite sensibiliser le public à une mobilité plus durable et présenter sa plateforme numérique dédiée à la logistique de cette mobilité nouvelle. C'est une première en France.

Le 22 octobre, cette voiture à hydrogène s'arrêtera à Clermont-Ferrand au Village by CA. "Le véhicule à hydrogène permet de se déplacer de manière très fiable mais par contre le défi aujourd'hui c'est la distribution de cette énergie, l'appropriation n'est pas encore très limpide pour les utilisateurs potentiels " résume Sylvain Jourdy, le patron de Lojelis.

Création de stations de recharge à hydrogène renouvelable

La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient Lojelis. La Région qui a lancé, aux côtés d’Engie et Michelin, en 2018, le projet Zéro Emission Valley (ZEV). Il s'agit de mailler le territoire régional de 20 stations de recharge à hydrogène renouvelable et à accompagner l’acquisition ou la location de 1.200 véhicules.

La Région indique vouloir investir 15 millions d'euros dans ce projet : "Il faut que de nombreux acteurs dans notre région prennent part à cet essor. Il y a déjà 26 laboratoires et plus de 50 entreprises travaillent sur ces domaines, c'est aussi pour cela que l'on soutient cette opération" détaille Frédéric Bonnichon, vice-président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en charge notamment de l'environnement.