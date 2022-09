Mobilisation à Canet contre un projet immobilier sur l'ancien camping Miami

"Non au béton", clament les manifestants ce samedi matin, devant la mairie de Canet. Plusieurs dizaines d'opposants se sont réunis pour dénoncer un projet immobilier qui doit voir le jour sur le site de l'ancien camping Miami, près du port. "C'est un crime écologique", selon Céline Lafrou de la Colonge. Habitante de Canet, elle a monté le collectif "Les écureuils dans les arbres", il y a deux mois. Elle et plus de 1 200 personnes ont signé une pétition pour demander à la mairie de s'opposer à ce projet.

Le propriétaire du camping Miami a vendu il y a plusieurs mois le terrain à un promoteur privé, qui compte construire 65 logements, dont 30% de logements sociaux. "Nous, on veut un parc public", insiste Céline Lafrou de la Colonge. "Il y a des allées, des arbres, on peut mettre des bancs, des balançoires".

Ce projet, c'est une nouvelle bétonisation d'un espace qui aurait pu devenir un îlot de fraîcheur selon les opposants. D'autant plus que cet endroit regorge d'animaux, des écureuils roux, des hérissons, des oiseaux. Pierreline habite juste en face du camping, elle a le cœur brisé d'imaginer cet endroit transformé : "Je vois des tourterelles, des pies, on a plein d'hirondelles qui viennent manger les insectes. On est atterrés de voir que tout va être détruit."

Un projet vert selon la mairie

De son côté, la mairie de Canet veut nuancer. La municipalité a rencontré le promoteur immobilier, qui s'est engagé à respecter certaines conditions. "On lui a demandé de préserver un maximum d'arbres, également d'avoir un programme de replantation de ce qui aura été enlevé", précise Marc Benassis, adjoint à l'urbanisme à la mairie de Canet.

Il ajoute aussi que "le projet immobilier ne représentera que 30% de l'emprise au sol du terrain restant. Pour moi, il n'y a pas de risque écologique", insiste l'élu. Il ajoute aussi que la végétalisation est au cœur des préoccupations de la Ville : "Trois parcs vont bientôt voir le jour", explique Marc Benassis.