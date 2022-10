Mobilisation à Nice contre la bétonisation de la Plaine du Var

L'agrandissement du magasin Leroy-Merlin dans la Plaine du Var, à Nice : un exemple de plus, selon des collectifs et associations de défense de l'environnement, de la mauvaise direction prise par la ville. Pour protester, un rassemblement est prévu sur place, à 15h ce samedi.

Une trop grande artificialisation des sols

Invité de France Bleu Azur ce samedi matin, Thierry Bitouzé, co-fondateur du Collectif Citoyens 06 , dénonce une bétonisation dirigée par la Ville de Nice et son maire, Christian Estrosi : "Ce permis de construire prouve, une fois encore, que Christian Estrosi n'aime pas le vert. Il aime le gris, il aime le béton. Ce permis de construire est révélateur de sa politique, davantage au service des intérêts particuliers, des intérêts commerciaux plutôt que de l'intérêt général des citoyens niçois."

Concernant le cas de l'agrandissement de Leroy-Merlin, les opposants pointent du doigt un risque de trop grande artificialisation du sol, dans une zone déjà facilement inondable. Ils protestent aussi contre le fait que cela vient grignoter des terres fertiles.

"On nous demande d'être sobres, Christian Estrosi est vorace"

À l'heure où la Métropole de Nice a présenté son plan de sobriété énergétique , et où la tendance est à faire attention à la moindre décision, ce genre de projets passe mal pour l'activiste :"On nous demande d'être sobres, Christian Estrosi est vorace. Il bétonne partout, donc ça provoque non seulement une disparition et une destruction des terres agricoles, mais en plus des risques d'inondation".

L'interview est à réécouter ci-dessous :

