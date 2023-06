Mobilisation anti-bassines : "Un convoi de l'eau" organisé de Sainte-Soline à Paris en août

"Un grand voyage de l'eau". C'est l'idée de la nouvelle mobilisation annoncée ce samedi 3 juin par le collectif Bassines Non merci et les Soulèvements de la Terre. Les militants qui luttent contre les projets de méga-bassines dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne évoquent un "convoi de l'eau" entre Sainte-Soline et Paris du 18 au 27 août 2023. Une escale est prévue à Orléans, où siège l'agence de l'eau le 24 août.

"Une foule soudée et roulante"

Le convoi sera composé de cyclistes et tracteurs. "Une série d'interventions locales s'élaborent pour maintenir la pression sur les décideurs, financeurs et sous-traitants des chantiers de bassines. Mais il nous fallait aussi un rendez-vous commun pour nous retrouver de nouveau en foule soudée, vibrante et...roulante. Nous appelons cette fois-ci à un grand voyage de l'eau", indiquent les organisateurs dans un communiqué .

Le détail du parcours et des différentes étapes n'est pas encore connu. Mais l'arrivée est prévue à Paris, le 26 août, pour un "final surprise". Cette nouvelle action donnera suite à la grande mobilisation du 25 mars dernier à Sainte-Soline .