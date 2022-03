Mobilisation contre l'urbanisation d'une zone Natura 2000 à Castelnau-le-Lez

Le groupe d'opposition municipale "Ensemble pour Castelnau" se mobilise contre l'urbanisation d'une zone Natura 2000 à Castelnau-le-Lez. Un rassemblement est prévu mercredi 9 mars au parc des Berges du Lez à 18 h. Une mobilisation contre la classification en zone urbaine d'un espace naturel de deux hectares au bord du Lez. Il est situé entre la rue du Prado et le Lez.

Carine Barbier, conseillère municipale de la mairie de Castelnau explique : "C'est une zone inondable où il y a une dizaine de maisons construites. Elle vient de devenir constructible. On n'a pas de réponse de la mairie pour comprendre pourquoi."

Opposition à l'urbanisation d'une zone naturelle

Le deuxième point contre lequel se mobilise le groupe d'opposition : l'extension de la clinique du Parc. "Elle cherche à s'agrandir alors que le parking est déjà bien assez grand. Encore une fois, il s'agit d'un espace naturel. Si ça devient une zone urbaine, l'extension sera possible. Nous on veut qu'elle trouve un autre site" explique Carine Barbier. "Sans parler de l'afflux de voitures qu'elle génère, et les bouchons qui vont avec."