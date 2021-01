Les opposants veulent bloquer le chantier de parc éolien des Trois-Cantons dans le Doubs

Ils ont bloqué l'accès au chantier éolien des Trois-Cantons, dans le Doubs : les opposants au projet réclament plus de transparence avant l'installation de six éoliennes entre Etouvans et Colombier-Fontaine.

Pas question de voir des éoliennes s'implanter à terme sur les Trois-Cantons, dans le Doubs, sans avoir eu des précisions sur l'impact complet du projet : un collectif de citoyens et élus s'est mobilisé ce mardi à l'entrée du chantier pour empêcher la pose d'un deuxième mât de mesure. Ils réclament plus de transparence sur le dossier.

Dissensions sur l'impact du projet

De neuf éoliennes, le parc n'en comptera finalement que six. Après quatre ans de concertations et débats, le préfet du Doubs a donné son accord pour le projet. Un premier mât de mesure, servant à évaluer la puissance du vent et donc la rentabilité du projet, avait été installé il y a déjà plusieurs mois.

Pour le montage du second mât ce mardi, certains habitants et élus locaux se sont mobilisés sur place afin de l'empêcher. Seule la base a pu être posée, avant que les machines ne fassent demi-tour. "Pourquoi ce deuxième mât est-il posé ? s'interroge Claudia Roudier, membre du collectif et conseillère municipale à Ecot. On veut des réponses, on est déterminés à ne pas laisser les machines entrer sur le chantier."

Il ne s'agit pas d'une position de principe contre l'éolien, assure-t-elle, mais elle demande un accès aux résultats des études réalisés sur le premier mât de mesure : "il y a quand même un dessin de la zone de captage qui a changé en cours de route, ça fait deux ans qu'on bataille, donc on veut des réponses." Des données qui sont confidentielles pour des raisons de concurrence rappellent certains élus.

Un projet "validé" rappellent les élus

Du côté des communes concernées, ils se veulent mesurés. Nicolas Pacquot, maire d'Etouvans, continue de soutenir le projet : "on est dans une phase de pré-construction, lance-t-il. On a eu un arrêté préfectoral pour l'autoriser, purgé de tout recours, donc le projet est sur les rails aujourd'hui."

Une des craintes des opposants, sur un risque de pollution de la source de la Douve, ne tient plus selon le maire d'Etouvans. Mathieu Bloch, maire de Colombier-Fontaine, qui reste opposé à l'éolien en raison "des coûts et du manque d'efficacité", le reconnait également : "on a obtenu gain de cause avec un raccordement de la zone de captage de la source au réseau de Pays de Montbéliard Agglomération." Les élus veulent désormais calmer le jeu, mais resteront vigilants assurent-ils sur le respect du cahier des charges du projet.