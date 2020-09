Mobilisation pour le climat à Cherbourg : une centaine de personnes mobilisée

le collectif "Plus jamais ça" appelait à se mobiliser ce 26 septembre pour le climat et pour l'emploi

Une marche à l'appel du collectif "Plus jamais ça " qui regroupe plusieurs organisations du PCF a Greenpeace, de la FSU à Solidaires pour la paix, de la CGT à CNT Manche ou la France Insoumise. Une marche pour le climat et aussi pour l'emploi : le collectif demande des réponses aux problématiques environnementales et sociales, aggravées par la crise de la Covid 19.

Les participants à la marche pour le climat à Cherbourg sont venus rappeler au gouvernement "l'urgence climatique" © Radio France - Jacqueline FARDEL

"La crise sanitaire met en place une stratégie du choc, explique Christelle venue manifester à côté de son vélo. On donne de l'argent aux entreprises sans contreparties, ni environnementales ni sociales. c'est un holp up sur l'argent du contribuable."

Le monde part en cacahuète, la crise de la Covid nous l'a montré. Il faut se mobiliser, même si on n'est pas nombreux, et pas beaucoup de jeunes notamment. J'ai un peu peur que les jeunes s'en fichent et se disent on verra bien. Margot , une cherbourgeoise de 15 ans

Un plan de sortie de crise

Le collectif espère initier des débats pour proposer des solutions de sorties de crise. "On a vu qu'on pouvait faire avec moins d'avions, de transports routiers, qu'on pouvait développer le frêt, le transport maritime. Il y a des mesures à prendre que le gouvernement doit entendre." détaille Valérie Varenne du PCF

Mais tous le disent, c'est aussi à chacun d'agir. " j'ai réduit ma consommation, jeté plein de choses inutiles et je me déplace essentiellement à vélo " détaille Florian , 25 ans, avec sa pancarte " CO2 ou PIB il faut choisir"