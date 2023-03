Mobilisation pour le reboisement de la forêt du Pignada à Anglet

Les images ont choqué , bien au-delà d'Anglet et du Pays Basque. Une forêt en flamme, en pleine ville, à quelques dizaines de mètres de la plage. Des canadairs qui tournent au-dessus des serviettes étalées sur le sable et des plagistes effarés. Une forêt de pins verdoyante en partie détruite. Le poumon de l'agglomération bayonnaise, où flâne la population locale depuis des générations, qui laisse place un paysage de désolation , noir calciné et gris cendré. C'était le 30 juillet 2020 . Plus de deux ans et demi après, la nature reverdit peu à peu sur le sol sablonneux, mais le trou reste béant et l'émotion des habitants est toujours vive. Les associations angloyes ont décidé de s'allier pour apporter leur écot au reboisement qui a débuté à l'automne 2022 .

Plus de 30.000 pousses déjà plantées

La population d'Anglet est plus que jamais partie prenante du projet. Après les élèves des écoles d'Anglet à l'automne, puis les volontaires de la société civile, qui ont semé des plants, les acteurs associatifs prennent le relais en lançant une cagnotte. Elle doit permettre d'aider au financement du reboisement qui bat son plein. Des entreprises spécialisées s'activent sur le chantier, sous la supervision de Claire Ardilouze. Elles ont d'abord procédé à l'installation de "hautes tiges, disposées de part et d’autre des sentiers", explique l'agent de l'Office Nationale des Forêts en arpentant un ancien chemin forestier désormais à découvert. Huit cents pins pignons, ou pins parasols, et chênes, qui donneront des arbres de 1,50m à 2m de haut, ont ainsi été plantés.

Un employé de "Bois de Gascogne" sème des pousses de pins maritimes à l'aide d'une canne à planter pour aider au reboisement de la forêt du Pignada à Anglet © Radio France - Thibault Vincent

Mais le gros du travail, depuis la mi-février, c'est la semence de dizaines de milliers de pousses de pins maritimes et de chênes-lièges. "Vous voyez le tuteur et la petite protection grise, nous montre Valérie Dequékère, adjointe au maire d’Anglet en charge de l’environnement. Les agents ont en bandoulière, d'un côté un petit panier rempli des pousses, de l'autre côté la canne à planter. Et ils avancent comme ça très régulièrement." Ils sèment ainsi 800 à 900 pousses par jour. Plus de 30 .000 ont déjà été plantées et ce sont 60 .000 plants qui seront ainsi disséminés d'ici la fin de l'année.

"On vit une autre période, pleine d'espoir"

Mais l'homme n'interviendra pas partout prévient Claire Ardilouze : "le but de cette plantation, c'était de laisser aussi une grande part à la végétation qui est revenue d'elle-même, toute cette flore endémique de la dune et également le recru naturel de pins maritimes, arbousiers, etc." On observe ainsi par endroits le jaune des genêts, plante emblématique d’Anglet, qui refleurissent. "On voit que ça a repoussé, se réjouit Valérie Dequékère, c'est tout à fait une autre période que l'on vit, pleine d'espoir". Un espoir auquel veulent participer les associations d’Anglet.

Des plantes endémiques du Pignada repoussent peu à peu à l'endroit où la forêt d'Anglet a brûlé © Radio France - Thibault Vincent

Plusieurs d'entre elles ont décidé d’impulser une nouvelle initiative. Elles ont lancé l’idée d’une alliance des associations angloyes pour collecter des dons auprès de leurs licenciés afin de participer au reboisement. Il n’y a pas de structure pilote, jurent les promoteurs. "C'est vraiment toutes les assos qui se regroupent autour du projet, quelle que soit l'activité", affirme ainsi Fabrice Berassen, le président des Genêts omnisport. Plus d’une soixantaine d’associations sportives et culturelles ont déjà répondu favorablement et toutes n’ont pas encore été contactées.

Une cagnotte pour aider au financement

"On est les premiers utilisateurs de Pignada. Chaque saison, les équipes sportives l’utilisent pour la préparation. C'était à nous aussi à participer à ce reboisement, explique Fabrice Berassen. C'est notre Pignada, c'est notre notre héritage qu'on va essayer de reconstruire pour notre descendance." Le nom du projet était tout trouvé : "Notre Pignada" . C’est sous cette appellation qu’une cagnotte a été ouverte sur internet et restera active jusque fin septembre. "On a quand même 300 associations avec plus de 10 000 adhérents. Si chacun met 1 €, ça va commencer à faire un petit montant."

Certes, la contribution sera loin de couvrir le coût de l’opération, pour l’instant supportée par les propriétaires des parcelles détruites pas l’incendie : le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Ville d'Anglet. Mais "c'est extrêmement positif de voir que la population suit ces travaux, continue à être très mobilisée pour la renaissance de la forêt" réagit l’adjointe au maire à l’environnement. Ça nous fait énormément plaisir et c'est une belle initiative." Elle s’ajoute à d’autres campagnes de dons comme celle d’Ajun Pignada qui avait permis de récolter 140.000€ de dons.

Les travaux eux vont s’étaler sur trois ans, afin d’évaluer au fur et à mesure la prise des plants semés, la mortalité de ceux-ci, mais aussi la repousse naturelle et d’ajuster le reboisement en fonction.