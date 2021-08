Mobilisation pour les chasses traditionnelles ce samedi, alors qu'une nouvelle pratique est interdite

Plusieurs rassemblements ont été organisés ce samedi 28 août à l'initiative des chasseurs souhaitant défendre les chasses traditionnelles. Une centaine de personnes se sont par exemple réunies à Avignon et près de 150 à Saugnacq-et-Muret, dans les Landes.

Les manifestants s'opposent à la décision du Conseil d'État d'interdire plusieurs techniques de chasses traditionnelles d'oiseaux. Saisi par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et One Voice, le Conseil d'État avait annulé plusieurs autorisations de chasser "les vanneaux huppés, pluviers dorés, alouettes des champs, grives et merles noirs à l'aide de filets (pantes, tenderies) ou de cages (matoles)" car ces autorisations "ne sont pas conformes aux exigences du droit européen relatif à la protection des oiseaux". Sur franceinfo, le président de la Fédération nationale des chasseurs avait défendu "des traditions, des chasses dites traditionnelles" "qui n'ont pas d'impact sur la biodiversité". En juin, la chasse à la glu avait elle aussi été interdite.

Ce samedi, une nouvelle pratique a été interdite par le gouvernement : la chasse à la tourterelle des bois. Un arrêté du ministère de la Transition écologique a été publié au Journal officiel et indique que "jusqu'au 30 juillet 2022, la chasse de la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) est suspendue sur l'ensemble du territoire métropolitain".

Cet oiseau migrateur a vu sa population divisée par cinq en 40 ans en Europe, d'après les scientifiques. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) l'a placé en "liste rouge" des espèces "vulnérables". Le gouvernement avait autorisé le tir de 17.460 individus en août 2020, avant que le Conseil d'Etat, le mois suivant, ne suspende l'arrêté. Pour la campagne de chasse 2021, le gouvernement avait déjà fait savoir en juillet qu'il projetait d'interdire tout abattage.