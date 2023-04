Mobilisation pour sauver la forêt de Juzan à Anglet

Créer un site technopolitain tourné vers l'écoconstruction en détruisant une forêt, c'est un non-sens pour les riverains des landes de Juzan. Ce petit bois de cinq hectares au sud d'Anglet est menacé par le projet de la Communauté d'agglomération Pays Basque. Elle veut agrandir la Technopole Arkinova, dédiée aux métiers de la construction durable. Les voisins ne veulent pas voir disparaître ce poumon vert, situé près des terrains de sport de la Girouette. Ils ont lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 3.900 signatures en une semaine.

Les landes de Juzan se situent au sud d'Anglet, près des terrains de sport de Girouette. © Radio France - Oihana Larzabal

"C'est un petit bois mais avec un écosystème très riche !" — Marion Rouillard, riveraine des landes de Juzan

Sur son site internet , la Communauté d'agglomération Pays Basque explique vouloir soutenir "les filières d’excellence de son territoire". En l'occurrence à Anglet, une zone d’activité spécialisée dans la construction durable qui allie la formation (Lycée Cantau, Faculté de Montory), la recherche (Nobatek) et le monde économique (pépinière d'entreprises Arkinova). Le projet voté en 2017 prévoit une extension sur une superficie de 22 hectares. Une partie (7.5 hectares) toucherait la forêt de Juzan ainsi que les terres agricoles d'un maraicher. Pour Claude Olive, maire d'Anglet et vice-président de l'agglo, ce projet n'est plus recevable aujourd'hui : "entre temps, la loi Climat et Résilience est sortie où on nous dit 'Attention, il faut sanctuariser et ne pas manger de foncier'. Là, on est en plein dedans !"

"On ne touche pas le bois de Juzan, on ne touche pas les zones humides. Ça c'est clair !" — Claude Olive

Depuis le 20 mars 2023, l a concertation préalable a démarré et elle va durer un mois. "Il faut profiter de cette concertation pour faire remonter les inquiétudes des uns et des autres" proclame l'édile. "Moi, j'ai une idée très claire la dessus : je ne laisserai pas toucher les bois et les zones humides." Le maire d'Anglet insiste : "il faut conforter l'enseignement supérieur mais pas à n'importe quel prix".

Le projet d'extension Arkinova toucherait une partie du bois de Juzan - CaPB

Retrouvez le dossier de concertation préalable ici .