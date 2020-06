C'est la journée mondiale pour l'Océan, et les azuréens ne manquent pas d'idées pour protéger la mer !

Mode : Achetez niçois et pour l'océan, découvrez la boutique en ligne Worldshaper

Une goutte d’eau dans un océan de bonnes volontés !

Pascal un des fondateurs de la marque niçoise Worldshapper Copier

Faire un shopping local, responsable et qui vous fait du bien, une entreprise niçoise a résolue cette équation.

La marque ne propose que des textiles qui ont été vérifiés et dont le caractère écologique a été certifié. Par ailleurs, la chaîne de production n’implique pas l’utilisation de produits chimiques nocifs pour la santé et favorise le recyclage, le traitement des eaux usées ou encore la réduction des déchets. Ce n'est pas fabriqué en Chine pour résumer !

Les joggings, t-shirt, sweat, polo, débardeurs et même des masques sont modernes et dessinés ici sur la Côte d'Azur.

Les niçois de Worldshaper reversent une partie de ses bénéfices pour les mers et les océans, les animaux en danger et nos plages. Le premier chèque de 1500€ (une partie de ses bénéfices) a été remis à l'association niçoise Paddlecleaner. Géraldine et Loic organisent des opérations de nettoyage du littoral (du plan d’eau, mais aussi nettoyage de nos rivages) en paddle, actions qui touchent particulièrement les passionnés de plongée que sont les fondateurs de Worldshaper.