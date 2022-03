À Brest, les projets d'urbanisme se heurtent à l'opposition des riverains

Les élus de Brest Métropole doivent se prononcer vendredi 25 mars sur la modification du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Elle porte sur 39 points de ce document technocratique, sorte de code de la route de la construction. Il est notamment question de permettre l'urbanisation de trois nouveaux secteurs. Cette délibération "pose problème" pour le groupe EELV, qui n'avait pas encore arrêté sa position. Glen Dissaux, vice-président Plan climat air énergie territorial, préfèrerait "une révision complète du PLU le plus vite possible. Il est très daté".

C'est aussi l'avis de Bénédicte Havard Duclos, du collectif Au pied du mur, un regroupement de citoyens mobilisés contre divers projets d'aménagement. Cette enseignante-chercheure à l'UBO estime que le PLU actuel -qui date de 2014- est "complètement à côté des enjeux". La réécriture d'un nouveau plan nécessite trois ans d'études, indique-t-on à Brest Métropole, qui table sur une révision à l'horizon 2026.

Une concertation de façade

Plusieurs associations ou collectifs ont déposé des contributions lors de l'enquête publique qui a précédé la modification à l'ordre du jour ce vendredi. Mais cette participation citoyenne n'a pas été prise en compte dans la synthèse présentée aux élus. D'où la colère de Vincent Langlet, le président de l'association Save Stang Alar : "C'est des heures et des heures de travail pour arriver à quelque chose de cohérent, de conforme à la loi, tenant compte des enquêtes sur la biodiversité... Et nos propositions sont déclarées hors-sujet et résumées en une ligne et demi. Quand on parle de démocratie participative, ça nous fait pleurer de rage".

Ces citoyens se sentent aussi exclus des discussions d'avant-projet, en amont du dépôt d'un permis de construire. "On nous dit "le projet va être comme ça", c'est plutôt des réunions d'information, il n'y a pas vraiment d'espace de concertation", constate Bénédicte Havard Duclos. Au contraire, le dialogue est permanent, assure Tifenn Quiguer, la vice-présidente à l'urbanisme et à l'aménagement, qui dit comprendre les inquiétudes des riverains. Elle constate que "partout au niveau national aujourd'hui, on constate un rejet grandissant des projets urbains, c'est un fait. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Pour moi, la densification ne veut pas dire massacrer la ville".

La métropole a clairement donné les clés aux promoteurs. Un membre du collectif Au pied du mur

Les collectifs citoyens pointent aussi une relative proximité, selon eux, entre la collectivité et les professionnels de l'habitat et de la construction. Les services avaient ainsi cautionné un projet d'Iroise Promotion pour deux barres d'immeubles qui devaient être érigées en lisière du vallon du Stang Alar. Saisie par des voisins, la justice administrative a annulé le permis de construire en septembre 2020 en raison d'une hauteur excessive. Depuis, en juin 2021, Brest Métropole a modifié son PLU pour réécrire une règle jugée trop floue. Refroidi, le promoteur aurait finalement renoncé à son projet controversé.

Iroise Promotion souhaitait ériger deux barres d'immeubles surplombant la cime de ces arbres, au vallon du Stang Alar. © Radio France - Nicolas Olivier

"La métropole a une vision exclusivement quantitative, elle a clairement donné les clés aux promoteurs", persifle un membre d'Au pied du mur. "Cette collaboration à sens unique avec les promoteurs nous paraît extrêmement choquante pour une municipalité socialiste" ajoute Vincent Langlet. S'il reconnaît qu'il faut "construire du logement dans Brest, pour loger les gens, il faut surtout construire en tenant compte de ce qu'il y a autour". Les riverains estiment qu'il faut des garde-fous face à l'appétit des promoteurs.

La collectivité doit construire 1.300 logements par an

Confronté à l'arrivée de 800 nouveaux habitants chaque année, la métropole brestoise doit construire 1.300 nouveaux logements pour répondre aux besoins. 1.600 autorisations de logements ont même été délivrées en 2021. La stratégie est désormais de miser sur le renouvellement urbain, c'est-à-dire de reconstruire la ville sur elle-même plutôt que de grignoter des terres agricoles en périphérie. Mais la vingtaine de résidences étudiantes ou seniors actuellement en projet crispent le collectif citoyen Au pied du mur, qui y voit "des outils de défiscalisation pour les investisseurs, qui ne répondent pas aux besoins des habitants".

L'intérêt général n'est pas l'addition des intérêts particuliers. Tifenn Quiguer

Le compromis est quasi impossible à trouver, reconnaît la vice-présidente à l'urbanisme : "Il y a d'un côté les attentes des habitants, la réalité économique des professionnels, et nos enjeux à nous, collectivité. Donc il faut trouver le bon point d'équilibre, et il ne satisfait forcément pas tout le monde. Mais l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers." Brest Métropole a décidé de répondre à l'une des demandes des collectifs citoyens. D'ici deux ans, une charte tripartite de construction sera signée entre la collectivité, les promoteurs et les riverains, une convention déjà en vigueur dans d'autres métropoles comme Rennes. Un espoir, peut-être, d'apaiser les débats et d'envisager la ville de demain d'une manière plus concertée.