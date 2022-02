Moins de déchetteries mais plus de tri en Charente

Le comité syndical de Calitom, le syndicat de collecte et de gestion des déchets en Charente, a décidé mardi à Mornac de réduire le nombre de déchetteries. La nouvelle carte prévoit la fermeture de 14 déchetteries, le maintien et la modernisation de 15 autres, et la création de cinq nouveaux centres

Le comité syndical de Calitom, l'institution chargée de la collecte et du traitement des déchets en Charente, à entériné mardi soir à Mornac le plan de modernisation des déchetteries en Charente. Un plan qui prévoit de réduire de 29 à 20 le nombre de déchetteries : 14 déchetteries vont fermer ; 15 autres seront maintenues et modernisées ; et 5 nouveaux sites seront créés. Pour le Grand Angoulême et le Rouillacais, dont Calitom ne s'occupe que de la gestion des déchets pas de la collecte, la carte des déchetteries est conservée : sept déchetteries dans le Grand Angoulême, une dans le Rouillacais.

Le plan de modernisation des déchetteries de la Charente répond avant tout à un impératif économique : les équipements doivent être performants, avec toutes les filières de tri. Les sites qui vont fermer ne gèrent que 6 filières de tri au lieu des 40 traitées dans les déchetteries modernes. La modernisation des déchetteries en Charente, c'est 500 000 euros d'économies par an, et devrait permettre de réduire le déficit budgétaire de Calitom, qui s'élevait l'année dernière à 3,2 millions d'euros. Les normes de sécurité devront aussi être améliorées. Les maires des communes touchées par les fermetures et leurs administrés voient cette décision d'un très mauvais oeil : ils étaient encore une centaine à manifester mardi soir pendant le comité syndical.