Moins de feux de forêt dans les Landes, mais le risque n'a pas disparu

L'Europe a vécu en 2021 l'été le plus chaud de son histoire, d’après le rapport annuel sur le climat européen, paru ce vendredi 22 avril. Entre juillet-août, la température moyenne a augmenté de 2° contre 1,1° dans le reste du monde. Ces conditions ont donné lieu à des incendies particulièrement virulents : 800 hectares de surface ont brûlé. Un record depuis trente ans.

La France tire son épingle du jeu

En France, les feux de forêts restent d’actualité. 7 000 hectares de végétation ont par exemple brûlé sur la côte d’Azur en 2021. Pour autant, les incendies font moins de dégâts. En vingt ans, les surfaces brûlées ont diminué de 60 %. Ainsi, dans les Landes, "seulement", 134 hectares ont brûlé en 2021. Très loin des 52 000 hectares détruits lors du mégafeu de 1949.

Stratégie d’intervention "au contact"

Un bilan positif, grâce à une méthode d’intervention spécifique à la région. Contrairement aux pompiers du Sud-est, qui dans un premier temps, restent à distance du feu, les pompiers du sud ouest s’attaquent directement à la source. Ils vont d’abord arroser les côtés, puis remonter vers la pointe du feu. "Un peu comme un triangle”, schématise Nicolas Lafon, président de la Défense de la forêt française contre les incendies (DFCI).

Autrement dit, les pompiers vont essayer de limiter le feu sur sa largeur, puisque davantage il prend de l'ampleur, et davantage il faudra de moyens pour le maîtriser.

Rester humble face au feu

Malgré un bilan positif en 2021, le président de la DFCI appelle à rester "humble" face au risque d’incendie. Au contraire, l’absence ces dernières années de "mégafeu" dans les Landes peut selon lui inciter au manque de prudence.

"Il n’y a plus d'appréhension des feux de forêt”, regrette Nicolas Lafon. "Nous avons de plus en plus de touristes qui ne sont pas complètement au fait des feux de forêt, car ils n'ont pas connu les grands feux de 1949”.

Les jeunes pins propices aux incendies dans les Landes

Le professionnel insiste par ailleurs sur la vulnérabilité de la végétation landaise. "Une végétation très jeune”, rappelle Nicolas Lafon. Car plus de dix ans après la tempête Klaus, environ 200 000 hectares de pins maritimes ont été reboisés.Cette végétation est très sensible aux feux de forêt car les branches partent de la base de la terre", explique le président de la DFCI.

Nicolas Lafon tient également à alerter sur les risques liés au dérèglement climatique. Ce dernier favorise certains événements météorologiques tels que des vents violents. Redoutable en cas d’incendie. La prudence reste donc de mise.