Moins de neige dans les Vosges, risque de feu de forêt : les conséquences du dérèglement climatique en Alsace

C'est une journée internationale de grève pour une justice climatique et sociale. À Strasbourg, plusieurs actions sont organisées vendredi 25 mars dont un rassemblement à 13h place Kléber. Partout dans le monde, le dérèglement climatique est déjà une réalité et l'Alsace ne fait pas exception à la règle.

Records de chaleur

À l'échelle du globe, les températures ont augmenté en moyenne de plus d'un degré par rapport à l'ère préindustrielle (1750 environ). Même tendance en Alsace : en vingt ans, quatorze années se sont classées parmi les plus chaudes de tous les temps dans notre région. Les six températures les plus chaudes mesurées l'ont été ces dix dernières années.

Cela a plusieurs conséquences, notamment sur la massif vosgien. "La tendance serait d'avoir moins de jour de neige dans les Vosges et le niveau où on a un enneigement se trouvera à une altitude plus élevée, là où l'on a un manteau neigeux plus important", éclaire Cédric Herzog chef prévisionniste régional chez Météo France dans le nord-est et climatologue.

Un véritable cercle vicieux. "Le massif vosgien devrait se réchauffer encore davantage que la plaine d'Alsace. Comme il y a moins de neige, les sols deviennent plus sombres et vont emmagasiner plus de chaleur."

Le risque d'incendie de forêt existe désormais chez nous aussi

Ce dérèglement climatique augmente aussi le risque d'épisodes extrêmes plus importants, avec des sécheresses ou des canicules plus fréquentes, ou encore des orages plus violents l'été.

Les conséquences se font déjà sentir sur le milieu agricole. Les arbres de nos forêts rhénanes vont également en pâtir. "On a connu pas mal d'été sec et des périodes de canicule. Cela fait souffrir les arbres, qui ont de plus en plus de mal à récupérer des ressources en eau. Comme ils souffrent, ils ont du mal à lutter contre les maladies", analyse Cédric Herzog.

Les climatologues surveillent également de très près le risque de feux de forêt en Alsace. "Quand j'ai commencé à travailler à météo France dans les années 90, ça concernait surtout mes collègues du sud. Aujourd'hui, le risque d'incendie de forêt existe chez nous aussi", s'inquiète-t-il.