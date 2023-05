Moins de pétunias, plus de géraniums : la sécheresse change les habitudes des jardiniers en Creuse

Mai sans rose rend l'âme morose ! C'est un dicton à méditer en ce week-end de la Pentecôte. C'est le premier week-end de grand beau temps en Creuse, de quoi donner l'envie de jardiner. Tous les marchés regorgent en ce moment de plants de tomates, de poivrons, d'aromates et de fleurs. Mérinchal a attiré 800 personnes dimanche 28 mai pour ses traditionnelles Floréales, autour du château de la Mothe.

Dans les allées des Floréales, les visiteurs assistent à un feu d'artifices de couleurs et d'odeurs. Ils se font plaisir à l'image de Sylvie. Habitante d'une commune près de Gouzon, elle repart les bras chargés de fleurs : "J'ai cherché des plantes pour un talus que j'ai dégagé la semaine dernière et qui est en plein soleil. Depuis qu'il fait enfin beau, ça se garnit petit à petit. j'ai encore des tomates à aller planter."

Pour Régine aussi le jardin, c'est sacré : "On a pris un chèvrefeuille, un groseiller, un conifère... La beauté c'est très important. Vous regardez par la fenêtre, c'est un tableau en trois dimensions !" Comme elle les Creusois regardent-ils d'abord la beauté avant le prix ? Réponse d'Alexandre Morge, un producteur du Puy-de-Dôme : "Pour l'instant c'est plutôt la météo pluvieuse et fraîche du mois de mai qui fait que les fleurs ne se sont pas encore beaucoup vendues cette année. Il y a une petite baisse de vente avec l'inflation aussi."

Les plantes moins gourmandes en eau plébiscitées

Mais c'est surtout le dérèglement climatique qui fait changer les habitudes, selon lui : "Tout ce qui est pétunia et surfinia se vend toujours parce que c'est joli, mais moins car c'est trop gourmand en eau." En revanche les géraniums et les dipladenias, plus résistants à la sécheresse, partent bien, ainsi que les plants potagers.

Le constat est le même pour Joel Maraud, des pépinières Boustie à Aubusson : "Aujourd'hui les gens veulent des plantes vivaces et surtout qui s'arrosent peu. On leur conseille de planter de la lavande, des bégonias, des pourpiers, des ficoïdes qui résistent mieux aux fortes chaleurs." Le marché se porte bien, d'après lui : "On constate que les gens se font plaisir, le panier moyen reste le même. Depuis le Covid, pour le jardin les gens sont toujours au rendez-vous."

Du côté des maraîchers comme Xavier Dubois, qui travaille dans l'exploitation de sa compagne Diane Chastang à Chard, la sécheresse a également un impact : "Il y a toujours un grand intérêt vers le potager, mais les gens sont plus frileux à faire des cultures gourmandes en eau." Il vend tout de même beaucoup de tomates et de courges.