"Momo", le phoque découvert à Luc-sur-Mer n'a pas survécu à ses blessures

Il avait été affectueusement surnommé "Momo" par les services techniques de la Ville de Luc-sur-Mer qui l'avaient d'abord confié à un inspecteur de l'environnement de l'Office Français de la Biodiversité avant que l'animal ne soit transféré au centre de sauvegarde de la faune sauvage d'Allouville-Bellefosse en Seine-Maritime. En dépit des soins prodigués, ce veau-marin, blessé à la nuque, est décédé ce mercredi matin.

Le phoque a été pris en charge par les services techniques de la ville - Mairie de Luc-sur-Mer

"Momo" présentait une large plaie à la nuque, sans doute causée par un filet

Lisa Lapierre est animatrice nature et chargée de communication au centre de sauvegarde : "c'est rare, surtout en décembre, la saison des phoques veaux-marins se trouve plutôt en été, à la saison des naissances." Un animal qui aurait six mois pour un poids de 17 kilos, la moitié de ce qu'il devrait faire. L'animal présentait des problèmes pulmonaires et "on a su qu'il s'était sans doute pris un filet. Des personnes l'ont remis à la mer mais il s'est échoué une deuxième fois, ça veut donc dire qu'il était trop faible pour pouvoir se nourrir."

L'animal a été immédiatement réhydraté et placé en quarantaine avec la médication adéquate, mais ça n'a pas suffit, "Momo" qui présentait une large plaie à la nuque, sans doute causée par un filet, n'a pas survécu à ses blessures.