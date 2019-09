Mona, la femelle lynx, a besoin de vous pour aller chez le dentiste

Jura, France

Elle a besoin de vous : sans son croc réparé, Mona, cette petite femelle lynx ne pourra pas retourner gambader dans la nature. En juin, elle se fait percuter par une voiture à Samognat dans l'Ain. Elle perd ses deux petits, et sa mâchoire est fracturée suite au choc. L'un de ses crocs est particulièrement abîmé.

Mona, pendant une opération dentaire - Centre Athénas

Le centre Athénas, spécialiste des soins aux animaux sauvages, basé à L'Etoile dans le Jura, la recueille et la soigne. Après deux mois de convalescence, elle va mieux, mais son croc est toujours cassé. Diagnostic du centre : il lui faut un implant sur mesure. Par chance, il lui reste suffisamment de racine pour en fabriquer un.

Un implant et un collier GPS à 3000 euros pour Mona

Le problème, c'est que ça coûte cher : il faut 3.000 euros pour payer l'implant et aussi le collier GPS. Le centre en a besoin pour la suivre, une fois relâchée dans la nature. Ils voudraient la relâcher le plus vite possible, avant l'automne pour qu'elle se reproduise.

Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une centaine de lynx dans le Jura. L'équipe a déjà relâché dans la nature une quinzaine de lynx : Mona est déjà la quatrième qu'ils recueillent cette année. Si vous voulez aider le centre, toutes les informations sont ici.