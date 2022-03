Monaco lance la "Monaco Ocean Week" pour protéger les océans du globe

70% de la surface du globe est recouverte par les océans. Ce sont les "poumons de la planète » selon la Principauté, l’océan absorbe 25 % de toutes les émissions de dioxyde de carbone et capture 90 % de la chaleur supplémentaire générée par ces émissions.

Le constat du dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) est sans appel « l'océan s'est réchauffé plus vite au cours du dernier siècle que depuis la fin de la dernière déglaciation, il y a 11 000 ans ». Ce rôle de régulateur met désormais en danger les écosystèmes marins.

Il faut donc protéger les espaces marins et c'est l'objet de la Monaco Ocean Week. Cette 5e édition se déroule jusqu'à samedi et réunit tout au long de la semaine scientifiques, experts, ONGs et représentants de la société civile. De grandes discussions sont prévues autour de la pollution, l'acidification et la perte des récifs coralliens.

Cet événement se tient dans le cadre de la Décennie de l’océan qui vise à mobiliser la communauté scientifique, les décideurs politiques, les entreprises et la société civile autour d’un programme commun de recherche et d’innovation technologique.

Il y a aussi des activités pour le grand public!

- La projection-débat de « Méditerranée", série documentaire internationale qui révèle les merveilles naturelles du monde méditerranéen mais aussi les menaces qui pèsent sur lui. Une avant-première en présence du réalisateur-producteur Gilles Dufraisse et de Guillaume Nery, record du monde d'apnée.

- La lecture des aventures de Ice the Bear, ourson voyageur, suivie de quiz éducatifs et concours de dessins pour enfants âgés entre 5 et 10 ans.

Vous retrouvez le programme sur le site de la Monaco Ocean Week