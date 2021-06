Monaco remet à l'eau des bébés hippocampes

Les hippocampes intriguent. La Principauté a décidé de lancer une vaste étude pour mieux comprendre ces petits poissons et pour mieux les protéger. L'hippocampe est une espèce quasi-menacée. Certains poissons en forme de cheval vivent le long des côtes monégasques.

L'an dernier des équipes du Musée Océanographique de Monaco, des scientifiques et des plongeurs ont passé 160 heures en mer pour observer des hippocampes. Un mâle a été prélevé et conduit au Centre monégasque de soins des espèces marines au sein du musée océanographique. Ce mâle a donné naissance à sept bébés hippocampes.

Remise à l'eau à 20 mètres de profondeur

Les équipes du musée ont suivi la croissance des bébés hippocampes pendant neuf mois. Ils ont été remis à l'eau ce mercredi sur le site des roches Saint-Nicolas au large du port de Fontvieille. Des plongeurs ont relâchés les hippocampes d'une dizaine de centimètres à 20 mètres de profondeur sous les yeux du Prince Albert II de Monaco.

Un suivi pendant 5 ans

Les hippocampes remis à l'eau vont être observés pendant 5 ans pour mieux comprendre leurs habitudes et mieux connaître leurs habitats afin de les protéger dans le futur explique la Fondation Prince Albert II de Monaco. Des techniques scientifiques vont permettre de suivre les hippocampes grâce à l'ADN qu'ils vont laisser lors de leurs déplacements. Des enregistreurs sous-marins vont aussi permettre d'enregistrer les bruits des hippocampes notamment quand ils mâchent. Les hippocampes sont les rois du camouflage. Ils sont difficilement observables, ces techniques vont donc faciliter les travaux des scientifiques. Les hippocampes mouchetés vivent entre 2 et 5 mètres de profondeur et jusqu'à 20 mètres sous la mer. Ils se cachent sur les roches, et aussi dans les herbiers de posidonie.

