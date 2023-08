Mondial de rugby : dans une vidéo choc, Greenpeace dénonce "le sponsoring de TotalEnergies"

La vidéo publiée par Greenpeace dure moins d'une minute et vingt secondes. On y voit le stade de France, plein à craquer pour le match d'ouverture de la coupe du monde de rugby entre les Bleus et les All Black, le 8 septembre 2023. Soudain, une marée noire s'échappe du logo d'un des partenaires, TotalEnergies, et déferle dans les gradins. "Mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer, c'est un énorme plaquage collectif, ça mérite un carton rouge", lance le commentateur, interprété par l'humoriste Guillaume Maurice. Le pétrole recouvre les 80.000 spectateurs, la pelouse, les joueurs puis tout le stade.

Greenpeace dénonce un "partenariat climaticide"

A la fin de la vidéo, ce message apparait : "TotalEnergies et les autres entreprises d'énergies fossiles sponsorisent des événements sportifs pour redorer leur image". Greenpeace assure que l'équivalent d'un stade rempli de pétrole est extrait toutes les 3 heures et 37 minutes sur la planète, par TotalEnergies et ses concurrents. Soit plus de six stades et demi extraits tous les jours.

TotalPollution : le sale jeu des énergies fossiles

L'ONG environnementale dénonce un"partenariat climaticide" noué entre les organisateurs du mondial de rugby en France et le géant de l'énergie. Greenpeace rappelle que les Fidji, les îles Tonga ou l'Australie, qui participent à la compétition, sont les premiers touchés par le dérèglement climatique.

TotalEnergies assure régulièrement faire des efforts pour investir dans l'électricité et les énergies renouvelables, avec l'objectif de réduire de 30% ses ventes de produits pétroliers d'ici à 2030. Mais pour Greenpeace c'est insuffisant : dans une étude publiée le 23 août, l'ONG assure que "moins d’1 % de la production énergétique de TotalEnergies était issue de sources d’énergies renouvelables l'an dernier et 88 % de ses investissements étaient toujours fléchés vers les énergies fossiles".