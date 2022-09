Mondiaux de cyclisme en 2027 : action des écologistes contre le projet de vélodrome à Reignier-Esery

"Oui au vélo, mais non au vélodrome". C'était le mot d'ordre de huit militants écologistes ce mercredi matin à Reignier-Esery, en Haute-Savoie. Ils ont tracé à la peinture blanche une fausse piste cyclable dans la rue principale, devant la mairie. Une manière de dénoncer le projet de construction d'un vélodrome flambant neuf dans la commune, si le département de la Haute-Savoie décroche l'organisation des Mondiaux de cyclisme en 2027. La décision concernant l'attribution de l'événement est attendue ce jeudi : la France et les Pays-Bas sont en lice. Les militants écologistes dénoncent un projet trop coûteux, alors qu'il vaudrait mieux selon eux, investir dans la mobilité douce et la construction de pistes cyclables en Haute-Savoie.

Ce vélodrome ne répond pas à l'urgence sociale et climatique d'aujourd'hui

"Il y a aussi une question d'acceptabilité des citoyens, prenez n'importe quel individu qui doit prendre sa voiture pour aller travailler, qui voit le coût de l'énergie, et à qui vous allez dire, le département, avec la région et avec l'Etat va dépenser 50 à 70 millions pour un vélodrome ? On nous parle de sobriété pour les particuliers, par contre pour ce type d'organisation sportive, ça va être toujours plus, et on continue dans la même logique ? On le conteste", a déclaré René Nenna, militant écologiste du mouvement ANV-COP 21 de la Vallée de l'Arve.

Ils ont tracé à la peinture blanche une fausse piste cyclable - Collectif ANV-COP21 Vallée de l'Arve