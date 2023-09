Mont-Blanc : la grotte de glace fermée aux visiteurs après les fortes chaleurs

A cause de la météo, la grotte de glace ne pourra plus accueillir de visiteurs à partir de ce dimanche 17 septembre.

C'est une des conséquences des fortes chaleurs de cet été et de ces 15 premiers jours de septembre. La grotte de glace, l'un des sites touristiques de Chamonix accessible grâce au train du Montenvers, va fermer à partir de ce dimanche 17 septembre.

Dans un communiqué, la Compagnie du Mont-Blanc, qui exploite le site, explique "que la météo des dernières semaines a fortement perturbé les conditions d’exploitation de la grotte de glace." En clair, les conditions ne sont plus réunies pour pouvoir accueillir les visiteurs, puisque la glace fond et que le ruissellement de l'eau est trop important. Des morceaux de glace pourraient aussi se détacher.

L'entrée de la grotte de glace, à Chamonix. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Un billet moins cher pour accéder à la Mer de glace

Si la grotte ferme généralement à l'automne avant de rouvrir pour les vacances de la Toussaint, l'exploitant précise que cette fermeture intervient une semaine plus tôt que les autres années. La télécabine de la Mer de Glace reste cependant ouverte pour les alpinistes uniquement. Comme la grotte ne sera plus accessible, le prix du billet pour prendre le train du Montenvers et accéder à la Mer de Glace sera réduit et passera de 38 à 30,40 euros.

Une nouvelle grotte de glace doit être creusée dans le glacier cet hiver et sera accessible grâce à la nouvelle télécabine. Actuellement en construction, elle doit permettre aux visiteurs d'accéder directement à la Mer de Glace sans emprunter les escaliers. Son inauguration est prévue lors des vacances de Noël.