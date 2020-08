Mont-Blanc : le glacier de Planpincieux menace de s'effondrer

Le glacier de Planpincieux fait à nouveau des siennes sur le versant italien du Mont-Blanc. Un immense volume de glace, estimé à 500.000 mètres cubes, "de la taille de la cathédrale de Milan" selon les autorités italiennes, menace de s'effondrer en raison des fortes chaleurs. Une évacuation "urgente et impérative" de 70 personnes, résidents et touristes, a été ordonnée dans la partie basse du Val Ferret, au nord de Courmayeur près de Chamonix.

Une évacuation du secteur menacé a été ordonnée par les autorités italiennes. © Maxppp - Thierry Pronesti

Sous haute surveillance

Ce glacier, situé sur la face sud des Grandes Jorasses, est sous haute surveillance. A l'automne dernier déjà, à cause d'une alerte de même nature, le maire de Courmayeur avait limité l'accès à ce secteur, mais le processus semble s'accélérer. Une chute d'un tel amas de glace "pourrait provoquer des dégâts considérables, mais aussi s'étaler sur une large zone, justifiant un état d'alerte élevé " estime ce jeudi Valerio Segor, directeur de la gestion des risques naturels pour le Val d'Aoste. Les autorités locales s'inquiètent de la température pour les trois prochains jours.

500.000 mètres cubes de glace menacent de s'effondrer. © Maxppp - Riccardo Dalle Luche

"Le réchauffement climatique en cause". Ludovic Ravanel, Géomorphologue spécialiste des glaciers du Mont-Blanc.

La partie du glacier qui menace de tomber est située entre 2.600 et 2.800 mètres d'altitude. "C'est bien le réchauffement climatique qui est en cause" analyse Ludovic Ravanel, géomorphologue et chercheur au laboratoire EDYTEM de l'université savoie Mont-Blanc, "les fortes chaleurs actuelles produisent de l'eau liquide qui vient exercer des pressions hydrauliques sous le glacier. Cela a tendance à soulever le front du glacier et un détachement est tout à fait envisageable" ajoute le spécialiste des glaciers du Mont-Blanc, joint par France Bleu Pays de Savoie.

Selon les autorités locales italiennes, la glace pourrait s'effondrer dans les prochaines 70 heures.