Massif du Mont-Blanc : les refuges de Tête Rousse et du Goûter fermés en raison de chutes de pierres

Ce vendredi 5 août, le maire de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie), annonce la fermeture des refuges du Goûter et de Tête-Rousse jusqu’à nouvel ordre. Il vient de prendre un arrêté "en concertation avec la préfecture et le président de la compagnie des guides de Saint-Gervais" précise Jean-Marc Peillex. "Les pierres continuent de dévaler l'aiguille du Goûter, à tout moment et bien sûr sans prévenir, rendant la traversée du couloir non pas périlleuse mais quasi mortelle" ajoute le maire de Saint-Gervais.

"Ces alpinistes ont joué à la roulette russe"

" _Le 4 août au soir, ils étaient encore 79 alpinistes, très majoritairement en provenance des pays de l'Est_, au refuge du Goûter, ils jouent à la roulette russe malgré nos recommandations " précise Jean-Marc Peillex, en colère.

"On ne veut pas être responsable d'une catastrophe humaine" - Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais-les-Bains

"Quelle tristesse d'être contraint par quelques baroudeurs sans foi ni loi à devoir prendre une décision qui ne devrait pas avoir besoin d'être". "Si on ne prend pas une décision comme ça, on sera complice de la mort d'idiots, certes, mais de la mort d'humains" ajoute le maire de Saint-Gervais au micro de France Bleu Pays de Savoie. Il y a quelques jours, le maire de Saint-Gervais proposait de faire payer une caution de 15 000 euros à chaque alpiniste souhaitant emprunter la voie normale afin de couvrir les frais de secours et des obsèques. Les compagnies des guides de Chamonix et de Saint-Gervais avaient déjà arrêté, le mois dernier, de proposer l'ascension du Mont-Blanc par cette voie.

Quant on demande au maire de Saint-Gervais une date pour une potentielle réouverture, il ne peut pas encore se prononcer : « Il faudra s'adapter, j'espère une réouverture en septembre selon les conditions climatiques".

