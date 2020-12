Mont-de-Marsan : le pont des droits de l'homme fermé à la circulation

De nombreux badauds viennent au spectacle et immortalisent l'événement avec une photo. Depuis ce jeudi après midi, le pont des droits de l'homme est fermé à la circulation des véhicules. La traversée reste encore possible pour les piétons. Impossible de passer en voiture jusqu'à nouvel ordre.

A 15 heures, ce jeudi, la Midouze était à 6 mètres 82 et elle va encore monter sans doute jusqu'à ce vendredi soir. On a déjà atteint le plus haut niveau jamais constaté depuis 40 ans à Mont de Marsan. Cependant, on ne devrait pas battre le record de 1981 lorsque la Midouze était montée jusqu'à 8 mètres 38.

La mairie a activé son plan de sauvegarde et une cellule de crise est désormais en veille au moins jusqu'au pic de la crue qui est attendu pour ne pas dire espéré d'ici 24 heures.