Mont-de-Marsan : opération nettoyage dans le cadre de l'opération "World Clean Up Day"

Opération nettoyage dans l'Agglomération de Mont de Marsan cette semaine. Avec le SICTOM du Marsan... la Ville et l'Agglo participent à l'opération World Clean Up Day... Une journée mondiale pour nettoyer la planète...

Les enfants et Vanessa Varela, directrice du périscolaire à l'école de Saint-Médard

Mont-de-Marsan, France

Opération nettoyage dans l'Agglomération de Mont-de-Marsan cette semaine. Avec le SICTOM du Marsan, syndicat de gestion des déchets, la Ville et l'Agglomération participent à l'opération "World Clean Up Day", une journée mondiale pour nettoyer la planète.

La grande journée aura lieu ce samedi 21 septembre. Le SICTOM et les conseils de quartier montois organisent une grande collecte de déchets, aux abords des berges et dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. Le rendez-vous est fixé à 10h devant la mairie. Le SICTOM interviendra également sur le marché avec un stand installé place Saint-Roch.

Sensibiliser dès le plus jeune âge

En parallèle, depuis ce lundi, les scolaires apprennent aussi le tri et le recyclage. Les écoles de Laglorieuse, Mazerolles, Pouydesseaux, Saint-Perdon, Saint-Martin-d'Oney, du Mistral à Saint-Pierre-du-Mont, de Saint-Médard et des Arènes à Mont-de-Marsan, se sont portées volontaires.

Beaucoup de mouchoirs, de mégots, quelques canettes ont été ramassés par les enfants © Radio France - Valérie Mosnier

Ce lundi, ce sont dix enfants de CP et de CE1, âgés de 6 et 7 ans, qui ont ramassé des déchets autour de leur école à côté du parc de Nahuques, en compagnie de Vanessa Varela, directrice du periscolaire à l'école Saint-Médard, et de Laurent Callède, du SICTOM du Marsan.

Les enfants de l'école de Saint-Médard très appliqués pour ramasser les déchets autour de leur école © Radio France - Valérie Mosnier