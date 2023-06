Mont Granier : un éboulement estimé à "quelques centaines de mètres cubes"

L'éboulement s'est produit dans la face Nord ce lundi 19 juin à 10 heures 28 minutes et 27 secondes très précisément, comme le rapporte Agnès Helmstetter, chercheure à l'ISTerre de Grenoble (Institut des Sciences de la Terre). Cette spécialiste des séismes et des mouvements de terrain a retrouvé le signal de l'effondrement dans les relevés transmis par les capteurs sismiques installés sur le Mont Granier (1.933 mètres).

ⓘ Publicité

"Quand on compare à des signaux qui ont été enregistrés au même endroit, je dirais que le volume qui est tombé représente quelques centaines de mètres cubes de roche, estime Agnès Helmstetter. Depuis 7 ans, des événements de cette énergie on en a détecté à peu près cinq. Si on a mis des capteurs dans cette zone c’est parce que il y a eu deux gros éboulements en 2016 : d’abord en janvier au pilier nord-ouest, un volume d’à peu près 65.000 mètres cubes, suivi quelques mois plus tard fin avril et début mai 2016 par une écaille dans le pilier nord-est qui représente aussi un volume cumulé d’environ 50.000 mètres cubes". Bien loin, donc, de l'ampleur, beaucoup plus modeste, de l'éboulement survenu ce lundi.

Une écaille pourrait encore tomber

Une écaille est toujours accrochée à la paroi et pourrait tomber. Mais "il n'y a pas de risque pour les habitations, vu le volume qui pourrait tomber, note la scientifique grenobloise. Il s’agit d’à peu près 50.000 mètres cubes, donc c’est à peu près la même chose que ce qui est déjà tombé au printemps 2016. Les débris s’étaient déposés au pied de la falaise et quelques jours après des pluies ont déclenché des laves torrentielles qui ont coupé la route, sans faire de dégâts. Mais c’est le pire qui puisse arriver. Il faut dire quand même que depuis cet événement les chemins qui passent sous la falaise sont interdits parce qu’ils sont recouverts de blocs de l’éboulement 2016."