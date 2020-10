Montagne ardéchoise : les deux téléskis de Sainte-Eulalie démantelés

L'association Mountain Wilderness a démantelé les deux téléskis de la commune de Sainte-Eulalie. La station a fermé ses portes en 2003 faute de neige.

Il n'y a plus de trace de l'activité de ski alpin à Sainte-Eulalie. Seul un petit cabanon en moellon persiste au départ du téléski. Les deux téléskis installés en 1965 et 1972 sont en cours de démontage. Et c'est l'association Mountain Wilderness qui s'en charge.

Un peu de nostalgie

Les deux téléskis ont cessé de fonctionner en 2003. Pus personne ne voulait s'en occuper et la neige manquait cruellement de quoi décourager les meilleurs bonnes volonté. Pourtant beaucoup d'habitants du village se rappelle qu'ils ont appris le ski ici au pied du mont Gerbier de Jonc. Et il y avait un peu de nostalgie dans les yeux de Jean-Luc Volle, le dernier président du ski club de Sainte-Eulalie.

"C'était aussi une activité économique qui permettait à certains de rester au pays." - Jean-Luc Volle, denier président du ski club de Sainte-Eulalie.

De nombreuses classes de neige étaient accueillis ici. Il aurait fallu des investissements trop importants au début des années 2000 pour relancer l'activité ; or chacun savait bien que c'était à fond perdu tant la neige venait à manquer même à cette altitude entre 1300 et 1450 mètres.

10.000 euros pour démonter les deux téléskis

La région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de l'Ardèche cofinancent l'opération qui est gérée par l'association Mountain Wilderness qui a déjà démonté le téléski de Borée en 2016. L'association n'a pas pour vocation de démonter toutes les installations industrielles de la montagne mais plutôt de sensibiliser au nécessaire démontage des installations obsolètes. Depuis 2016, les exploitants ont obligations de démonter les remontées mécaniques installées après cette date.