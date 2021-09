Fonte des glaciers, dégradation du permafrost, éboulements... avec le réchauffement climatique, la montagne change de visage. France Bleu Pays de Savoie vous propose ce jeudi une matinale spéciale de 6h à 9h. Prenez la parole en direct et venez témoigner !

Montagne et réchauffement climatique : matinale spéciale ce jeudi sur France Bleu Pays de Savoie

Prenez la parole en direct et venez témoigner au 0.806.00.10.10.

Les guides de haute-montagne sont les premiers témoins du changement climatique. Alors que sept guides de la compagnie de Chamonix viennent d'arriver à Paris en vélo pour remettre aux députés "le livret du réchauffement climatique", et alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de faire évoluer leur métier, France Bleu Pays Bleu Pays de Savoie organise ce jeudi une matinale spéciale de 6h à 9h. Invités, reportages, interviews... Quel est l'impact du changement climatique sur les Alpes et comment y faire face ? Prenez la parole en direct et venez témoigner au 0.806.00.10.10.

Le programme de la matinale

6h15 : Les guides de la compagnie de Chamonix font l'ascension de la Tour Eiffel ce jeudi à 9h pour alerter les pouvoirs publics

Les guides de la compagnie de Chamonix font l'ascension de la Tour Eiffel ce jeudi à 9h pour alerter les pouvoirs publics 6h45 : Reportage au refuge du Requin, près de Chamonix et de la Mer de glace, où le réchauffement climatique se fait sentir

Reportage au refuge du Requin, près de Chamonix et de la Mer de glace, où le réchauffement climatique se fait sentir 7h15 : Quel impact pour le tourisme ? Exemple avec la société savoyarde ATEMIA, bureau d'études en ingénierie touristique

Quel impact pour le tourisme ? Exemple avec la société savoyarde ATEMIA, bureau d'études en ingénierie touristique De 7h30 à 8h30 : Vos témoignages et vos questions en direct à Jacques Mourey, géographe, chercheur à l'université de Lausanne (Suisse), spécialiste des effets du changement climatique sur les pratiques sportives de montagne

Vos témoignages et vos questions en direct à Jacques Mourey, géographe, chercheur à l'université de Lausanne (Suisse), spécialiste des effets du changement climatique sur les pratiques sportives de montagne 7h45 : Olivier Grébert, président de la compagnie des guides de Chamonix sur la remise à l'Assemblée Nationale vendredi du "livret du réchauffement climatique"

Quelques chiffres-clés

Les guides de haute-montagne (1.500 diplômés en France) font partie des métiers les plus affectés par le réchauffement climatique, avec les pêcheurs et les agriculteurs

En 2.100, la quasi totalité des domaines skiables des Alpes ne seront plus en fonctionnement, y compris en prenant en compte l'enneigement artificiel

Dans le massif du Mont-Blanc, la Mer de glace a perdu 200 mètres d'épaisseur sur le siècle dernier, avec une très nette dégradation ces dix dernières années

a perdu 200 mètres d'épaisseur sur le siècle dernier, avec une très nette dégradation ces dix dernières années L'augmentation des températures est deux fois plus rapide qu'ailleurs dans les Alpes du nord : selon Météo France, en 2050, les stations situées à plus de 1.500 mètres d'altitude connaîtront des journées à plus de 25 degrés

à lire aussi Réchauffement climatique : en cinquante ans, les Alpes ont perdu un mois de neige par an

à lire aussi Marche pour le climat : plusieurs milliers de manifestants défilent en Savoie et en Haute-Savoie