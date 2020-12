Montagne : risque d'avalanches marqué, la préfecture de Haute-Savoie appelle à la prudence

En raison des chutes de neige des derniers jours en altitude, le risque d'avalanches est marqué dans tous les massifs de Savoie et Haute-Savoie, un niveau de 3 sur 5. La préfecture de Haute-Savoie appellent les vacanciers à "la plus grande vigilance".

En raison des chutes de neige des derniers jours en altitude et de celles annoncées, le risque d'avalanches est marqué en Savoie et Haute-Savoie. Il est de 3 sur 5 dans tous les massifs des deux départements, Mont-Blanc, Chablais, Aravis, Vanoise, Maurienne, Tarentaise, Bauges et Chartreuse. La préfecture de Haute-Savoie appelle à "la plus grande vigilance" les vacanciers adeptes de nouvelles pratiques en montagne en raison de la crise sanitaire.

S'équiper et se renseigner

Des déclenchements d'avalanches sont "probables" à cause de l'instabilité du manteau neigeux, "des départs spontanés sont à attendre avec des coulées de neige humide dans les pentes raides" précise la préfecture dans un communiqué, s'inquiétant particulièrement du comportement "des nombreux vacanciers qui s'aventurent pour la première fois hors des sentiers battus" pour cause de fermeture des remontées mécaniques dans les stations de sport d'hiver.

Le préfet de Haute-Savoie recommande aux nouveaux pratiquants de ski de randonnée ou de raquette de ne pas s'y rendre sans avoir au préalable consulté les professionnels locaux (bureaux des guides, mairies, offices de tourisme...), ainsi que d'être équipé, comme toujours, du matériel indispensable (pelle, sonde, détecteur de victimes d'avalanches).