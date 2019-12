Montée des eaux à Poitiers, pic de crue cette nuit

Poitiers, France

le site vigicrues le confirme les rivières qui baignent Poitiers sont particulièrement hautes depuis la fin du week-end. Les pluies de ces derniers jours ont gonflé encore un peu plus le niveau de ces cours d'eau. "Tout est sous controle, précise Patrice Filstroff, directeur du service risques-accessibilité à l'agglo de Poitiers, cette année le niveau monte un peu plus qu'habituellement, on a deux points de références la Boivre se mesure au niveau de la gare, le Clain au niveau du Pont Neuf. Et puis on prend aussi en compte la hauteur du Clain en amont à Vivonne, ça permet d'avoir le visuel sur ce qui va arriver dans les 7 ou 8 heures qui suivent sur le territoire de Poitiers."

En fin d'après-midi, ce lundi, la hauteur du Clain est de 2,70 m, il faut s'attendre à un pic à 2,80 m.