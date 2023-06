Montée des eaux dans la Manche : on fuit ou on reste ?

Dans la Manche, comme en Normandie, la mer devrait monter selon le GIEC normand d'un mètre d'ici 2100 et plusieurs dizaines de milliers de normands sont concernés. Le constat est là alors que faut il faire ? Matinale spéciale ce mercredi 28 juin sur France Bleu Cotentin pour comprendre mais aussi essayer de se préparer aux mieux aux évolutions de notre littoral.

ⓘ Publicité

La population du département va t'elle devoir reculer face à la mer ?

Le littoral manchois, habitué à subir les assauts des marées et des coups de vent doit depuis plusieurs années aussi s'adapter à un nouveau facteur : le réchauffement climatique. Et certains territoires payent déjà un lourd tribut : c'est le cas à Gouville-sur-mer qui, comme ses voisines, fait face à un recul régulier du trait de côte. Des mesures sont prises bien sûr -pieux, digues, enrochements- sont mis en place. Mais face à la nature ultra puissante se protéger ne suffira peut être pas. Alors certaines communes, certains élus évoquent désormais le repli de la population, la relocalisation des habitations, de certaines entreprises comme les entreprises ostréicoles.

Face aux dangers du réchauffement climatique et à la montée des eaux, du concret est maintenant attendu.

Mais les communes en ont elles les moyens ? Les élus ont ils les cartes en mains ? Les populations sont elles prêtes à bouger ? et l'Etat donne t'il le LA, suffisamment vite, suffisamment fort ?

A toutes ces questions nous tenterons de répondre dans la matinale spéciale de France Bleu Cotentin avec l'ensemble des invités.

6h45

Julien MINICONI

Sous préfet de Coutances

7h15

Mickaël HAMEL

Responsable Pôle ressource en eau au SDEAU , le syndicat départemental de l'eau

7h45

Benoît LAIGNEL

Enseignant en géographie sociale et co-président du GIEC Normand, spécialiste de l’érosion du littoral

8h10-8h30 DEBAT

avec 3 intervenants

-Louis TEYSSIER

maire de Blainville sur mer, Conseiller délégué chargé du littoral et du réseau eau de mer au sein de la communauté de Coutances mer et bocage, Ostréiculteur

-Julien CRAPET

Chef du département carrières sociales à l'IUT Grand Ouest Normandie à Alençon

-Dominique DUJARDIN

président de l'association de riverains le Trait de Cote