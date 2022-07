Montélimar coupe l'éclairage public la nuit

La nuit sera noire et étoilée à Montélimar ! La Ville va couper l'éclairage public. De minuit à 6h du matin dans les quartiers résidentiels. À partir de 22h, même sur les zones industrielles, les zones d'activités.

Seuls le centre-ville, le jardin public et le secteur du château resteront éclairés explique le maire Julien Cornillet : "quand vous habitez en centre-ville, vous vous garez sur les parkings en périphérie. C'est plus pratique d'avoir des rues éclairées pour faire les 200 mètres jusqu'à chez vous. Et puis c'est une zone où on a beaucoup de circulation de piétons, avec les cafés, les cinémas, le théâtre. Et on est une ville touristique : on n'allait pas dire aux touristes qu'on éteint les Allées Provençales à minuit."

Au moins 100.000 euros par an d'économies

Les coupures nocturnes démarrent ce lundi et vont se mettre en place progressivement sur la semaine. Il ne suffit pas d'appuyer sur un interrupteur. Il y a 260 armoires électriques qui commandent les 9.000 ampoules sur la ville. Il a fallu faire des ajustements techniques en amont et il reste des réglages pour la mise en place définitive. L'investissement représente 46.000 euros.

Mais Julien Cornillet, le maire, espère économiser au moins 100.000 euros par an : "100.000 euros aujourd'hui, mais tout un chacun voit bien que les tarifs augmentent, donc c'est surtout des factures pas plus chères demain. La nuit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de lumières alors que par exemple le trafic routier est minime à partir de 22h. On est dans un raisonnement économique et environnemental."

La police n'a pas vu d'objection de sécurité à cette extinction des feux. Et les habitants croisés dans les rues semblent favorables à la mesure : "c'est bon pour l'environnement. On a tous des petites lampes sur nos portables. Si besoin, on peut utiliser ça" argumente Nadia. "Il va falloir s'habituer à vivre avec moins d'électricité, moins de gaz, moins de carburant. C'est un challenge qu'on doit relever. Mais en même temps, ce sont des tout petits soucis quand on voit ce qui se passe en Ukraine où des familles sont décimées" renchérit André.