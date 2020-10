Montluçon: un exercice chez All'Chem ce vendredi pour se préparer au pire

La sirène d'alerte va retentir trois fois ce vendredi matin à Montluçon et Désertines. Il s'agit d'un exercice de sécurité civile sur le site All'Chem, le seul site classé Seveso à Montluçon.

Montluçon sera en alerte ce vendredi matin. Ce n'est heureusement qu'un exercice à l'usine All'Chem, le seul site Seveso de la ville. Il est situé au nord de Montluçon, dans la zone de Blanzat. Le PPI (Plan particulier d'Intervention) sera mis en oeuvre afin de vérifier comment les secours arrivent à se coordonner, dans l'usine ainsi qu'au poste de commandement. Cela doit permettre de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et d'y remédier. Un exercice qui doit avoir lieu tous les trois ans.

Autre point qui sera très surveillé ce vendredi, l'information des populations. Les habitants de Montluçon et Désertines seront prévenus par les sirènes d'alerte. Elles seront activées trois fois, à une heure encore inconnue. Pour reconnaître qu'il s'agit bien d'un signal d'alerte, il est à deux tons et dure précisément une minute 41. Le signal de fin d'alerte, qui retentira également à la fin de l'exercice, dure 30 secondes et sur un seul ton continu.

Les habitants du secteur ont tous reçu une plaquette sur les bons réflexes expliquant la signification des différentes sirènes. elle est disponible dans les mairies de Montluçon et Désertines ainsi que sur internet. Parmi les consignes principales, l'obligation de se mettre à l'abri et de se calfeutrer du mieux possible, l'interdiction de téléphoner ou de se déplacer même pour aller chercher ses enfants à l'école, où il seront pris en charge. Il faut également écouter les radios du service public, comme France Bleu Pays d'Auvergne, par où les consignes seront diffusées.

Les différentes sirènes

Une grande partie de Montluçon concernée

Car les risques sont très importants. L'usine All'Chem stocke des produits chimiques indispensables pour sa production mais dangereux: liquides toxiques, inflammables, ou susceptibles de devenir dangereux en cas de réaction chimique. Le danger peut être potentiellement mortel pour les personnes qui vivent ou travaillent dans un rayon de 250 mètres. On y trouve de nombreuses maisons, un bureau de poste ou encore la halle des sports de Montluçon. Cette zone sera bouclée pendant quelques dizaines de minutes ce vendredi matin pour vérifier la rapidité de l'intervention.

Au delà de cette zone, le danger reste encore très important dans un rayon de 800 mètres. Il englobe un vaste périmètre urbanisé, un lycée, une partie de la rive droite du Cher et surtout le grand centre commercial Saint-Jacques et la salle de spectacles Athanor.