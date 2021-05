Montmartin-sur-mer : une ferme menacée par l'avancée de la mer va devoir déménager

C'est l'une des premières activités qui pourraient être déménagées à cause de l'avancée de la mer et le recul du trait de cote sur le littoral manchois. La ferme des Marais à la Pointe de Montmartin-sur-mer va devoir déménager et se replier plus loin dans les terres.

Depuis 2 ans, Coutances mer et bocage en a fait une des ses priorités, car la dune est fragilisée et la mer gagne du terrain.

A Montmartin-sur-Mer, la mer gagne sur les terres agricoles de la ferme de David et Claudine Lecordier. © Radio France - Lucie THUILLET

La mer gagne du terrain

David Lecordier a toujours vécu ici dans cette ferme familiale, où il élève des moutons, derrière le cordon dunaire. Il a également un camping à la ferme, un gîte et des chambres d'hôtes. Ces vingt dernières années, il a vu le paysage autour de lui changer.

Lors de la tempête de 1999, une brèche est apparue dans la dune, puis des dizaines de mètres sont partis au fil des années. Le lit de la Sienne a aussi dévié et s'est approché de la ferme. Depuis deux ans, on a perdu 3 hectares car la mer rentre directement dans nos parcelles maintenant. Donc on a vu l'évolution.

Trouver des terrains ailleurs

Déménager ? "Au début, il y a 2 ans, nous n'étions pas prêts", il a fallu du temps pour qu'on s'habitue à cette idée, explique l'agriculteur, d'autant qu'au départ, "ce projet s'est plutôt fait sans nous, on n'a pas été concerté".

Désormais, David Lecordier est en discussion pour le rachat de sa ferme avec le conservatoire du littoral et suivi par Coutances mer et bocage pourrelancer une activité ailleurs.

Dans un premier temps, on était parti sur l'idée d'avoir une ferme ailleurs. Mais vu la conjoncture agricole qui n'est pas toujours simple, nous serions prêts à partir sur un projet plus touristique avec une ferme "pédagogique"

La ferme des Marais est une exploitation de 350 brebis et agneaux. © Radio France - Lucie THUILLET

Quant à l'avenir du site de la pointe de Montmartin, "on prévoit une renaturation progressive en fonction de la hausse progressive de la mer. Donc c'est une transition qui va se faire dans le temps", explique Louis Teyssier, conseiller communautaire de Coutances Mer Bocage en charge des questions littorales. L'intercommunalité coutançaise espère parvenir à cette relocalisation dans un délai de 5 ans.