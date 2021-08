Montoir-de-Bretagne : des militants de Greenpeace dénoncent la présence d'un cargo de soja brésilien

Des militants de Greenpeace ont déployé des banderoles, ce mardi 3 août, sur le port de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) où est arrivé un nouveau cargo transportant du soja brésilien.

"Déforestation on vous a l’œil", "Amazonie en feu, Macron toujours complice", peut-on lire sur ces banderoles. Selon l'ONG de défense de l'environnement, le cargo Giewont, chargé de 70.000 tonnes de tourteaux de soja est arrivé il y a quelques jours à Montoir-de-Bretagne, près de Saint-Nazaire, pour décharger sa cargaison. La marchandisage, destinée à l'alimentation des animaux d'élevages français, proviendrait de la région du Cerrado au Brésil, où "le nombre de foyers d'incendies en juillet 2021 s'élève à 6.955, soit une hausse de 23% par rapport à la même période l'année dernière", précise Greenpeace.

Le Brésil subit sa pire sécheresse depuis un siècle et la déforestation et les incendies continuent de ravager l'Amazonie et notamment la région du Cerrado. "Chaque année, ce sont deux millions de tonnes de soja en provenance du Brésil qui sont importées par la France sans aucune garantie de l’absence d’impact sur la déforestation", rappelle l'ONG.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce n'est pas la première fois que Greenpeace mène des actions comme celle-ci. Le 31 mai dernier, des militants avaient bloqué pendant plusieurs heures un entrepôt de soja, toujours sur le port de Montoir-de-Bretagne.