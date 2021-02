Montréal : les habitants s'opposent au projet de réouverture de la carrière de calcaire

C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. A Montréal, un village d'environ 170 habitants dans l'Avalonnais, se tenait jusqu'à ce samedi midi une enquête publique concernant la réouverture de la carrière de calcaire située non loin de là, à environ 3,5 kilomètres. Celle-ci n'est plus en activité depuis plus de 10 ans mais une demande a été déposée pour de nouveau l'exploiter. Elle provient d'Eqiom ( société du groupe CRH, leader mondial dans les matériaux de construction), nouveau propriétaire du site. A Montréal et dans les environs le projet provoque colère et inquiétude.

Camions, poussières, bruit dans le "petit Vézelay"

Nathalie l'a appris vendredi soir et c'est bien simple cette habitante de Thizy, village voisin, n'en a pas dormi de la nuit. Elle a méticuleusement épluché le dossier en ligne sur le site de la Préfecture de l'Yonne pour se forger un avis qu'elle est venu donner au commissaire enquêteur. Le projet prévoit de ré-exploiter pendant 25 ans la carrière. Une catastrophe selon elle " On ne ferait pas une carrière à Vézelay, Montréal est équivalent " . C'est vrai qu'à l'intérieur de l'enceinte fortifiée, le village médiéval semble préservé, calme, comme hors du temps. Il domine la vallée, et se trouverait aux premières loges si la carrière devait rouvrir, d'où les craintes de nombreux Montréalais comme Mathieu : "notre inquiétude principal c'est le bruit, les poussières, la circulation intempestive dans un petit village tranquille". Selon Christian, un autre habitant, jusqu'à 40 camions pourraient chaque jour traverser le village et passer sur le petit pont qui enjambe le Serein. Un pont inscrit aux monuments historique et datant du XVIII° siècle ce qui lui fait penser que l'ouvrage ne tiendra pas le choc.

Des dizaines de camions pourraient chaque jour emprunter le pont datant du XVIII° siècle. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Quid de l'écosystème en reconstruction à la carrière ?

L'avenir du site en lui même inquiète les habitants. La carrière n'est plus exploitée depuis environ 10 ans. " On a été voir hier, on a vu les arbres qui ont été plantés depuis que l'activité est arrêtée et par rapport à la hauteur des arbres moi je dirais même plutôt 15 ans" explique Mathieu.

Depuis la route, difficile de savoir où se trouve l'ancienne carrière. Elle se situe à quelques centaines de mètres du Château de Monthelon, haut-lieu des arts du cirque. Pour y accéder il faut prendre un vieux chemin boueux, qui monte dans la petite colline. Sur place c'est un calme absolu. La nature reprend ses droits comme le précise Christian " il y a notamment des rainettes vertes qui sont protégées. Il y a un lieu de reproduction la haut, il y a aussi un Grand Duc, des renards, des belettes, des blaireaux". Au total selon l'étude d'impact commandée par l'entreprise, pas moins d'une cinquantaine d'espèces d'oiseaux occupent à plein temps le lieu. Une dizaine d'espèces de mammifères ont aussi été repérées sur place.

Le Conseil Municipal de Montréal se prononce contre.

Cette étude d'impact Mathieu l'a lue en long, en large, en travers comme l'ensemble du dossier. A chaque problème, Eqiom liste des propositions pour limiter les nuisances mais pour le Montréalais c'est de la poudre aux yeux. Il a d'ailleurs apporté des exemples au commissaire enquêteur. " ils proposent des solutions qui pour nous n'en sont pas. Sensibiliser son personnel au respect du code de la route. Evidemment, on espère que les chauffeurs savent conduire ! Au même titre, ils disent que quand il y aura des dynamitage ils feront appellent à des experts. Tant mieux que ce ne soit pas manipulé par des enfants ! ". C'est trop approximatif estime de son côté le Maire, Michel Gchweinder. A l'image des habitants le Conseil Municipal a dit NON. " C'est NON ! A une très grande majorité puisqu'il y a eu 9 non, 1 pour et 1 abstention " note l'édile qui commente "on a aucune garantie, tout est supposé, je ne sens pas la confiance"!.

Habitants, élus, associations, au total une cinquantaine de lettres ont été recueillies par le commissaire enquêteur qui a rarement vu une telle mobilisation pour une Enquête Publique. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Au total, le commissaire enquêteur a recueilli une cinquantaine de lettres qui a rarement vu une telle mobilisation pour une Enquête Publique. Dans un premier temps il va faire remonter les inquiétudes et les questionnements à Eqiom, puis il fera un rapport qui sera transmis à la Préfecture de l'Yonne. La décision de celle-ci devrait être rendue dans le courant de l'année. Si elle devait être en faveur d'Eqiom, le maire comme les habitants sont bien décidés à ne pas en rester là.

