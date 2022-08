Montrelais : un mois après l'incendie qui a brulé 90 hectares, les riverains n'oublient pas

Notre été a été marqué par les fortes chaleurs, la sécheresse et les incendies. Selon un sondage Odoxa pour France Bleu, 7 Français sur 10 craignent d'être personnellement touchés par les événements climatiques. A Montrelais, en Loire-Atlantique, 90 hectares de végétation ont brûlé le 17 juillet dernier. 130 pompiers venus du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique sont intervenus pour éteindre l'incendie.

Un feu parti d'une braise de barbecue

Un peu plus d'un mois après le drame, au lieu-dit La Boisdonnerie à Montrelais, la végétation est encore brunie par le feu et le soleil. Bernadette habite depuis toujours dans sa maison en lisière de forêt. Le dimanche 17 juillet 2022, elle a failli la perdre. "Tous nos arbres fruitiers sont morts, montre-t-elle. La maison là-bas a brulé, mais cela aurait pu m'arriver à moi aussi, comme à n'importe qui. Heureusement que le vent est parti vers les bois et les champs, sinon c'était tout le village qui y passait."

Le feu est parti d'une braise de barbecue emportée par le vent. Avec les fortes chaleur, l'incendie s'est propagé très vite dans les champs et bois alentours. Jean-Baptiste a emménagé ici il y a seulement trois ans avec sa compagne Clémence. Il porte dans ses bras un bébé de trois mois prénommé Loup. "On a à peine fini les travaux de la maison, et on a eu le droit au Covid et ensuite à cet incendie, confie-t-il. Quand on voit que l'on s'est investi à 100 % dans un bien et qu'on risque de le perdre en deux secondes, c'est assez anxiogène."

Dès que l'on sent une odeur de fumée, on est en état de stress.

Et il n'y a pas que les nouveaux arrivants qui sont anxieux. Bertrand, maçon, habite Montrelais depuis plus de 20 ans. "Dès que l'on sent une odeur de fumée maintenant, on est un peu en état de stress, confie-t-il. On ne contrôle plus rien, on a l'impression de subir, et ce n'est vraiment pas une situation facile à gérer."

Pour lui, le dérèglement climatique y est pour quelque chose. "Nous sommes en période de changement climatique, mais néanmoins tous les étés ne se ressemblent pas. Certes, cet été a été très chaud, mais on en a connu d'autres des très pluvieux. Il faut rester optimiste !"

A Montrelais, une seule maison a été directement touchée par les flammes. Rien qu'en juillet, plus de 350 hectares de végétaux ont brûlé en Loire-Atlantique. C'est six fois plus que l'an dernier à la même période.