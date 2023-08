"Montrer que c'est possible" : en Seine-Maritime, une famille fait visiter son éco-maison et sa "jungle"

Quand on entre chez Jean-Charles, Corentine et leurs enfants, à Fesques, près de Neufchâtel-en-Bray, on découvre une maison unique en son genre. "Bienvenue aux Enfants de la Terre", salue le père de famille, large sourire aux lèvres. Ici, il a souhaité avec sa compagne construire un lieu plus respectueux de l'environnement qu'une maison classique.

"Le but est de tendre vers l'autonomie, avec la forêt et le jardin, de restaurer la maison de manière écologique et de montrer que c'est possible de faire des choses différentes et de réduire son impact sur l'environnement", explique Jean-Charles aux visiteurs du jour, des voisins, des élus de la commune mais aussi des vacanciers. La famille organise en effet des visites de la maison et du jardin tous les dimanches* depuis mi-juillet.

Jean-Charles fait visiter son éco-lieu tous les dimanches depuis mi-juillet. © Radio France - Noémie Lair

"Tous les gens autour de nous nous disaient que ça ne marcherait pas et que ce n'était pas possible", se souvient Jean-Charles. Mais à force d'efforts, de petites erreurs, de tâtonnements et avec beaucoup de patience, Jean-Charles et Corentine peuvent enfin faire visiter leur maison et montrer de premiers résultats très positifs pour eux. "Au bout de la cinquième année, on s'est rendu compte que tout était installé, quand on plante des pépins de pastèque, de melon, de concombres, ça produit ! On peut enfin montrer que c'est possible", se réjouit Jean-Charles, qui ne reviendrait à sa vie d'avant - musicien à Rouen - pour rien au monde. "C'est satisfaisant, en tout cas, moi, ça me plaît !"

Des murs en torchis et bouteilles en verre

Leur maison vaut le coup d'œil. Une partie des murs est fabriquée en torchis : "On creuse les marres, on extrait l'argile et on fait un mélange argile-sable. On utilise du foin, ça permet d'avoir de la longue fibre pour pouvoir tresser entre les colombages de la maison et après on tasse avec le bout des doigts et le tour est joué", explique simplement Jean-Charles. Des bouteilles en verre sont fixées dans ces murs, pour apporter de la lumière et de la chaleur.

Avec cette habitation et ce mode de vie, l'idée n'est pas de revenir à l'âge de pierre mais de moins consommer grâce à des toilettes sèches, une douche solaire extérieure, un système de récupération de l'eau de pluie et de l'eau de source. La famille dispose d'un minimum de confort, avec des fenêtres, le chauffage - réglé au minimum -, une machine à laver, un four, etc.

"C'est la jungle !"

Tout est pensé pour réduire son impact sur l'environnement et favoriser l'autonomie. Il n'y a qu'à s'enfoncer dans le jardin de 6000 mètres carrés pour comprendre la satisfaction du père de famille. Les libellules volent de marres en marres, les pommes de terre poussent aux quatre coins du jardin, les variétés de plantes toutes plus étonnantes les unes que les autres cohabitent sans difficulté et au milieu de tout ça, les poules et les canards gloussent et cancanent paisiblement.

Jean-Charles a creusé plusieurs marres pour apporter de la fraîcheur et irriguer le jardin. © Radio France - Noémie Lair

Dans ce jardin, on trouve "des framboisiers, du houblon, des figuiers, on a réinstallé des kiwaïs aussi, ce sont des kiwis de Sibérie, qui résistent à -25 degrés", détaille Jean-Charles. Un peu plus loin, une forêt est en pleine expansion.

Il y a aussi deux serres, où les plantes grandissent à une vitesse folle. "C'est la jungle !" s'amuse Corentine, en écartant les feuilles pour permettre aux visiteurs d'avancer. "On en a coupé un peu parce qu'on ne passait plus !" Audrey et Cathy, venues de la Somme, sont impressionnées : "C'est magnifique", commentent-elles. Elles profitent de leurs vacances en Normandie pour venir récolter quelques précieux conseils pour leur jardin. "C'est génial de visiter chez des particuliers, parce qu'on a ce côté 'amateur', c'est le côté sympa de rencontrer des gens dans le même état d'esprit et c'est génial d'ouvrir ses portes comme ça", soulignent-elles.

Dans la serre, difficile de se frayer un chemin entre les plantes. © Radio France - Noémie Lair

Jean-Charles et Corentine ne rêvent que d'une chose : partager leurs connaissances. En plus des visites le dimanche, ils aimeraient organiser des initiations à la création et la pose de torchis d'ici la fin de l'été. Jean-Charles souhaite aussi construire au fond de son jardin une kérterre, une petite habitation, et une maison de hobbit, comme dans le "Seigneur des Anneaux", pour accueillir dans les prochaines années des voyageurs, désireux de partager son mode de vie et suivre des formations plantes sauvages ou torchis.

*Visites tous les dimanches, à 11 heures, gratuit, dans la limite de 10 places par jour. Informations au 07 64 37 14 65.